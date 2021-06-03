停課白天睡太飽 國中生半夜燒金紙釀火災

新冠肺炎進入第3級警戒，全國學校停課，台南市1名國中生疑因在家自學，白天睡太飽，晚上無法入眠，竟跑到自家3樓陽台「燒金紙」引發火警，所幸及時撲滅，虛驚一場。

台南市消防局今天指出，消防局5月31日凌晨獲報，東區有民宅發生火警，消防人員趕緊出動灌救，抵達現場時，住戶已自行撲滅，僅造成3樓陽台地板及神明廳雜物燒損，未擴大燃燒。

消防局事後調查，這起火警竟是起火住家1名國中男生引起的；這名國中生疑因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫停課期間在家自學，白天睡太飽，晚上睡不著，就到3樓神明廳旁陽台「燒金紙」，金紙灰燼不慎掉落在神明廳雜物上，才引起火災。

國中生眼見起火，立刻到3樓臥室叫醒父親、母親和姐姐，家人一起拿水桶裝水滅火，姐姐更以手機撥打119報案，因及早發現滅火，火勢順利撲滅。