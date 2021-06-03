停課白天睡太飽 國中生半夜燒金紙釀火災
新冠肺炎進入第3級警戒，全國學校停課，台南市1名國中生疑因在家自學，白天睡太飽，晚上無法入眠，竟跑到自家3樓陽台「燒金紙」引發火警，所幸及時撲滅，虛驚一場。
台南市消防局今天指出，消防局5月31日凌晨獲報，東區有民宅發生火警，消防人員趕緊出動灌救，抵達現場時，住戶已自行撲滅，僅造成3樓陽台地板及神明廳雜物燒損，未擴大燃燒。
消防局事後調查，這起火警竟是起火住家1名國中男生引起的；這名國中生疑因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫停課期間在家自學，白天睡太飽，晚上睡不著，就到3樓神明廳旁陽台「燒金紙」，金紙灰燼不慎掉落在神明廳雜物上，才引起火災。
國中生眼見起火，立刻到3樓臥室叫醒父親、母親和姐姐，家人一起拿水桶裝水滅火，姐姐更以手機撥打119報案，因及早發現滅火，火勢順利撲滅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言