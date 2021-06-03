失智翁疼孫買菜迷途 烈陽下呆坐路邊警助返家
桃園中壢一名患有輕微失智的82歲張姓老翁，因疫情好幾天沒出門，昨日聽聞好久不見的孫子將返家，興奮到市場買菜想要煮飯給家人吃，未料卻在中途迷路。員警中午巡邏時發現老翁呆坐在電動輔助自行車上，趕緊上前關心，確認身分後立刻聯絡家屬，讓老翁平安回到住處。
中壢警分局內壢派出所警員郭碩傑、林宜橙昨日下午巡邏時，在中華路一段與仁愛路口看見老翁獨自呆坐在電動輔助自行車上，當時正值中午，天氣炎熱，中華路一段又是交通幹道，路上沒有遮蔽物，警方主動上前關心，發現老翁神智不清，無法說出自己姓名，僅說要買菜回家煮飯給小孩吃，只好先將老翁帶回派出所。
員警透過戶役政系統及警用M-Police人臉辨識系統交叉比對，確認其身分為82歲的張姓老翁，聯繫上老翁家人。他的兒子向警方表示爸爸有輕微失智，因為疫情關係好幾天沒有出門，聽聞孫子要回家，才會急著到市場買菜，幸好員警即時發現搭救，否則天氣炎熱，若不小心中暑或發生其他意外，後果難以想像。
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