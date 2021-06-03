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醉婦不戴口罩又亂丟 屏東縣府裁處6600元

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣內埔警分局今年5月20日接獲報案，陳姓醉婦進入內埔鄉中興路一家超市，不配合店家量測額溫與戴口罩，警方現場勸導，婦人戴上口罩後，又轉丟甩口罩，還飆罵店員五字經，民眾舉發陳姓婦人未戴安全帽與酒駕。屏東縣府針對陳姓婦人未戴口罩部分違反傳染病防治法開罰3000元、隨意丟棄口罩違反廢棄物清理法，裁處3600元，兩案共裁處6600元。

內埔警分局指出，5月20日當天傍晚接獲報案，陳姓婦人酒醉，雖然身上有口罩，但卻不配合不帶口罩，店員禁止婦人進入後，還對店員飆罵五字經才戴口罩。

員警現場勸陳姓婦人配合國家防疫政策，陳婦轉頭離去後，竟將戴在臉上的口罩丟在地下，警方依傳染病防治法舉發，陳婦竟跳起舞，店員遭妨害名譽的部分，與現場圍觀的消費者告發該婦酒駕，警方現場依現行犯逮捕。

針對陳姓婦人沒有戴口罩，對警方舉發無視竟跳起舞，警方建議衛生局應以最高罰1萬5000元裁罰。近期衛生局開罰，針對婦人未戴口罩部分開罰3000元，環保局針對隨意丟棄口罩違法廢棄物清理罰部分開罰3600元。

民眾舉發婦人騎車未戴安全帽與酒駕部分，警方表示，未戴安全帽開罰500元，酒駕部分，陳姓婦人酒測值達0.52毫克，依公共危險罪移送檢方偵辦。

屏東縣府指出，針對未戴口罩部分，全縣至今累計舉發1079件，裁處56件，每件開罰3000元，共16萬8000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屏東縣陳姓醉婦今年5月20日到內埔鄉中興路一家超市，不配合店家量測額溫與戴口罩，還亂丟口罩，屏東縣府針對陳姓婦人未戴口罩部分違反傳染病防治法開3千元、隨意丟棄口罩違反廢棄物清理法，裁罰3600元。圖／警方提供
屏東縣陳姓醉婦今年5月20日到內埔鄉中興路一家超市，不配合店家量測額溫與戴口罩，還亂丟口罩，屏東縣府針對陳姓婦人未戴口罩部分違反傳染病防治法開3千元、隨意丟棄口罩違反廢棄物清理法，裁罰3600元。圖／警方提供
屏東縣陳姓醉婦今年5月20日到內埔鄉中興路一家超市，不配合店家量測額溫與戴口罩，還亂丟口罩，屏東縣府針對陳姓婦人未戴口罩部分違反傳染病防治法開3千元、隨意丟棄口罩違反廢棄物清理法，裁罰3600元。圖／警方提供
屏東縣陳姓醉婦今年5月20日到內埔鄉中興路一家超市，不配合店家量測額溫與戴口罩，還亂丟口罩，屏東縣府針對陳姓婦人未戴口罩部分違反傳染病防治法開3千元、隨意丟棄口罩違反廢棄物清理法，裁罰3600元。圖／警方提供

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