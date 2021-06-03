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新店溪釣客驚見無名浮屍 雙北警合作助失蹤落水婦返家
新北市警方上月獲報新店溪沿岸有一具無名屍，原未聯繫上死者家屬，但隔日台北市警方接獲民眾通報家人走失，經員警細心比對，發現無名屍可能是走失者，雙北警合作確認相關身分後，順利協助家屬指認，才為走失的死者找到回家路。
警方表示，新北市永和分局秀朗派出所員警5月9日接獲民眾報案，稱在新店溪沿岸釣魚時，發現一具屍體飄浮在岸邊，員警到場調查後將死者特徵向上通報，供鄰近警察機關協助比對死者身分。
新店溪另岸轄區台北市文山二分局萬盛派出所巡佐哈遠得、警員羅虢謙，在調查該件水漂無名屍案件時，針對死者特徵進行交叉比對、調閱相關監視器影像，再過濾失蹤人口資料，發現死者特徵與一件失蹤協尋通報所述相符。
經查該件失蹤案是5月10日有文山區民眾報案，指家中74歲母親失蹤多時，需要警方協助尋人。員警獲悉後立刻聯繫報案民眾到案指認，確定死者就是失蹤多日的辜姓婦人，研判無外力介入，辜婦是意外失足落水死亡，確認家屬對死因無意見後遺體交還辦理後事。
辜婦子女說，母親失蹤前日上午依慣例擔任環保志工，參與清潔活動，卻到中午時分都未返家，且失聯多時，未料再見面母親已成冰冷屍體，仍感謝員警耐心協助找到屍體，讓母親找到回家的路。
警方說，現今DNA鑑驗科技技術成熟，民眾家中若有失蹤多時的家屬，可向法務部法醫研究所、警察局鑑識中心及各警分局偵查隊、防治組請求協助採樣DNA鑑驗比對，多一條協尋管道，多一分希望能讓失蹤者找到返途。
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