影／台中輕熟女搶快左轉釀禍 轎車撞進人行道釀3傷

台中市卓姓女子今天上午開車行經西屯區台灣道路、黎明路時，疑左轉燈未亮起就搶快左轉，造成開車直行在台灣大道的施姓女子閃不及，2車碰撞後卓女的轎車還被撞上一旁的人行道上，車禍造成2車駕駛、乘客等3人受到多處擦挫傷，經酒測後，兩名駕駛都無飲酒，初判是違反號誌、未注意車前釀禍，詳細肇因，需要交大事故組後續分析。

據查，卓姓女子（35歲）在今天上午11時許，駕駛轎車從西屯區朝富路，沿台灣大道要左轉黎明路，當時施姓女子（53歲）開車沿台灣大道往朝富路方向行駛，卓女左轉時，疑未等左轉燈亮起，就搶快左轉，造成直行的施女閃避不及，施女左前車頭撞上卓女的車頭，兩車的撞擊力道大，還導致施女車成180度旋轉，而卓女的車則衝向路旁人行道。

整起車禍造成2車駕駛、乘客等3人受有多處擦挫傷，救護車已將3人送醫，經酒測，2名駕駛都無酒精濃度。