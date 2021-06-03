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影／台中輕熟女搶快左轉釀禍 轎車撞進人行道釀3傷
台中市卓姓女子今天上午開車行經西屯區台灣道路、黎明路時，疑左轉燈未亮起就搶快左轉，造成開車直行在台灣大道的施姓女子閃不及，2車碰撞後卓女的轎車還被撞上一旁的人行道上，車禍造成2車駕駛、乘客等3人受到多處擦挫傷，經酒測後，兩名駕駛都無飲酒，初判是違反號誌、未注意車前釀禍，詳細肇因，需要交大事故組後續分析。
據查，卓姓女子（35歲）在今天上午11時許，駕駛轎車從西屯區朝富路，沿台灣大道要左轉黎明路，當時施姓女子（53歲）開車沿台灣大道往朝富路方向行駛，卓女左轉時，疑未等左轉燈亮起，就搶快左轉，造成直行的施女閃避不及，施女左前車頭撞上卓女的車頭，兩車的撞擊力道大，還導致施女車成180度旋轉，而卓女的車則衝向路旁人行道。
整起車禍造成2車駕駛、乘客等3人受有多處擦挫傷，救護車已將3人送醫，經酒測，2名駕駛都無酒精濃度。
經調閱監視器後，初判肇事原因為卓女違反號誌、施女未注意車前狀況才釀禍，不過詳細的肇事原因，仍有待交大事故組後續分析研判。
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