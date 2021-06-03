防傳統市場成破口 警舉標語、背LED跑馬燈背包宣導

疫情嚴峻，民眾蜂擁到傳統市場採購，容易成為防疫破口。台中市政府近期為提升市場防疫，規定市場需落實實聯制與人流管制，台中市清水警分局員警今日舉著宣導標示牌，並背著活動LED跑馬燈前往轄內各菜市場及黃昏市場來回穿梭，向民眾及攤販宣導各項防疫政策，民眾對採買新規定大致都能配合，警方未發現違規案件。

為防傳統市場成為防疫破口，台中市政府規定，攤商、採買民眾全程戴口罩，施行實聯制，市場出入口設置管制站，查驗身分證做分流。

清水警分局今天上午編排警力前往各轄區市場向攤販及採購民眾等，針對落實採買分流、實聯制、戴口罩進行宣導，同時對外溢的攤販也勸導應實施管制及各項防疫措施，經警方宣導市場採買新規定，民眾大都能瞭解及配合。