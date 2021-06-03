防傳統市場成破口 警舉標語、背LED跑馬燈背包宣導
疫情嚴峻，民眾蜂擁到傳統市場採購，容易成為防疫破口。台中市政府近期為提升市場防疫，規定市場需落實實聯制與人流管制，台中市清水警分局員警今日舉著宣導標示牌，並背著活動LED跑馬燈前往轄內各菜市場及黃昏市場來回穿梭，向民眾及攤販宣導各項防疫政策，民眾對採買新規定大致都能配合，警方未發現違規案件。
為防傳統市場成為防疫破口，台中市政府規定，攤商、採買民眾全程戴口罩，施行實聯制，市場出入口設置管制站，查驗身分證做分流。
清水警分局今天上午編排警力前往各轄區市場向攤販及採購民眾等，針對落實採買分流、實聯制、戴口罩進行宣導，同時對外溢的攤販也勸導應實施管制及各項防疫措施，經警方宣導市場採買新規定，民眾大都能瞭解及配合。
清水警分局分局長張啟祥表示，民眾前往市場記得攜帶證件查驗身分以利分流採買，也呼籲民眾務必配合身分證尾數分流，若是單數，開放周三、周五、周日進入菜市場；偶數的民眾，則是開放周二、周四、周六可前往採買等規定，做好個人防疫等同全民防疫，才能圍堵防疫破口。
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