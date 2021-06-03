聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／打麻將群聚易染疫 台南警連抓2場送衛生局開罰
台南永康警方連日接獲民眾舉報，轄內有2處住家聚賭，派員前往發現各有5人共處一室聚集打麻將，蒐證後將在場違規者2處10人，依傳染病防治法函送市府衛生局依法開罰。
警方下午表示，台南市政府公告三級警戒規定，除可開放營業場所外，「停止室內5人以上，室外10人以上」聚會，但仍有民眾不遵守規定從事非必要社交行為，群聚打麻將。1日下午永信派出所接獲復華一街某大樓有人打麻將，巡邏員警前往查看後，果然發現5人正在打麻將，都稱是朋友關係。
另晚間7點20分，永康派出所也接獲轄內八德街某出租套房群聚打麻將，當場查獲4男1女同處一室，警方均填寫稽查記錄表製單，函送衛生局依傳染病防治法第37條及第67條規定，違規民眾每人處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。
永康分局副分局長章振國說，民眾應減少非必要外出及活動，切勿有違規群聚情形發生，尤其日前中央流行疫情指揮中心已公告應暫停營業店家，將加強查察是否有「假關門，真營業」，或轉移陣地至其他場所繼續營業，如經查獲相關違規，將移請相關主管機關重罰，切勿心存僥倖、以身試法，也避免造成破口。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言