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影／打麻將群聚易染疫 台南警連抓2場送衛生局開罰

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康警方連日接獲民眾舉報，轄內有2處住家聚賭，派員前往發現各有5人共處一室聚集打麻將，蒐證後將在場違規者2處10人，依傳染病防治法函送市府衛生局依法開罰。

警方下午表示，台南市政府公告三級警戒規定，除可開放營業場所外，「停止室內5人以上，室外10人以上」聚會，但仍有民眾不遵守規定從事非必要社交行為，群聚打麻將。1日下午永信派出所接獲復華一街某大樓有人打麻將，巡邏員警前往查看後，果然發現5人正在打麻將，都稱是朋友關係。

另晚間7點20分，永康派出所也接獲轄內八德街某出租套房群聚打麻將，當場查獲4男1女同處一室，警方均填寫稽查記錄表製單，函送衛生局依傳染病防治法第37條及第67條規定，違規民眾每人處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

永康分局副分局長章振國說，民眾應減少非必要外出及活動，切勿有違規群聚情形發生，尤其日前中央流行疫情指揮中心已公告應暫停營業店家，將加強查察是否有「假關門，真營業」，或轉移陣地至其他場所繼續營業，如經查獲相關違規，將移請相關主管機關重罰，切勿心存僥倖、以身試法，也避免造成破口。

打麻將群聚易染疫，台南警連獲兩場送衛生局開罰。記者周宗禎／翻攝
打麻將群聚易染疫，台南警連獲兩場送衛生局開罰。記者周宗禎／翻攝
打麻將群聚易染疫，台南警連獲兩場送衛生局開罰。記者周宗禎／翻攝
打麻將群聚易染疫，台南警連獲兩場送衛生局開罰。記者周宗禎／翻攝

麻將 衛生局 傳染病

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