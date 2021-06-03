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八旬老翁騎車83公里迷途 嘉義員警防疫宣導時意外尋獲
一名82歲林姓老翁於昨天上午8時許從南投縣水里鄉住家，獨自騎乘機車出門，卻迷途不知去向，臺中市政府警察局獲報後通報各縣市協尋，嘉義縣警察局調閱監視器，發現林翁層級機車在距離水里83公里外的中埔鄉現蹤。
縣警局勤務指揮中心立即通報各單位線上警力全力搜尋，恰巧中埔所警員許耀孔及劉冠緯於昨天晚間6時30分許，正在中埔鄉中埔老街執行巡邏兼防疫宣導時，尋獲林姓老翁。
據了解，林翁被找到時，機車早已沒有油，他獨自一人坐在機車上，神色慌張，口中喃喃自語道，機車為何發不動，說他家明明就在某國小旁邊，並嚷嚷到「這裡是哪裡」
中埔派出所2名員警見狀急忙上前安撫，並將其送回派出所，提供熱食給他，並聯繫老翁女兒，隨後委由嘉義親戚帶回安置。
嘉義縣市社會局針對65以上患有失智症長輩提供溫馨手鍊，裡面鑲有使用人編號及中華民國老人福利推動聯盟24小時服務專線；社會局建議患者隨身佩帶以發揮預防、保護之積極功能。
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