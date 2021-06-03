無視疫情揪友打麻將 台中烏日7人群聚警開罰

國內疫情嚴峻，台中市本土確診個案累計142人，其中又以群聚為大宗，已有1人一死亡，但仍有民眾群聚。台中市警局烏日分局犁份派出所今天說，警方在5月31日晚間，查獲一戶民宅不到6坪，竟有7人群聚打麻將、聊天，曾姓女屋主表示，是她揪友打衛生麻將，員警當場蒐證後，依傳染病防治法對在場7人開單告發，每人最高恐面臨30萬元罰款。

犁份派出所說明，5月31日晚間接獲民眾報案稱有多人群聚在屋內打麻將、聊天，現場不僅有聊天聲，還有多人大聲喧嘩聲音，轄區警方擔憂恐成防疫破口，隨即派遣多名警員到場蒐證取締。

員警到達現場發現，曾姓女屋主與其他3男、3女共7人竟擠在不到6坪的室內，還有一桌麻將桌，7人都有戴口罩，女屋主表示是揪友打衛生麻將，由於現場聚集7人，已明顯違反全國三級警戒規定嚴禁室內5人以上聚會，員警當場蒐證後對曾姓屋主及現場等人開出通知單，依規定函報衛生局裁罰。