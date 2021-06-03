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36歲女子被愛情沖昏頭 險遭自稱「斯里蘭卡」男子詐財

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

網路愛情詐騙已經不是新手法，但仍有民眾因為一時沖昏頭選擇相信。上月26日上午11點許，台北市36歲黃姓女子前往銀行要匯英鎊2000元給他口中的「國外男子」；行員與她攀談，發現她說明不清匯款用途，又神情緊張、不斷用手機跟對方聯繫，懷疑她可能遇到詐騙集團，於是通報警方到場協助。

內湖分局港墘派出所巡佐林信旭、警員邱子豪到場詢問，黃女說她在交友軟體上遇到自稱在斯里蘭卡一間公司上班的主管，該名男子天天噓寒問暖，讓她不禁產生情愫。

黃女說，該男子後來傳訊息告訴她，想聘任她到他的公司上班，但需要先匯英鎊2000元，自己不疑有他，隨即至銀行臨櫃匯款。

警員一聽，發現這是常見的愛情詐騙，經過逾10分鐘解說類似案件，黃女瀏覽過去的對話紀錄才恍然大悟，發現差點被詐騙，連忙感謝警員的熱心幫忙與行員的阻攔。

內湖警分局呼籲，網路交友陷阱多，切勿提供帳戶或轉帳匯款給陌生人，避免無意間落入詐騙集團圈套。若遇到類似詐騙情事要記得3要訣：「勿急、勿躁、多思考」，也可撥打165求證，避免遭詐騙。

台北市36歲黃姓女子上月26日險遭愛情詐騙詐走英鎊2000元（約台幣8萬元）。記者／翁至成翻攝
台北市36歲黃姓女子上月26日險遭愛情詐騙詐走英鎊2000元（約台幣8萬元）。記者／翁至成翻攝
港墘派出所警員邱子豪（左）及巡佐林信旭（右）獲報到場，成功阻攔黃女匯英鎊2000元。記者／翁至成翻攝
港墘派出所警員邱子豪（左）及巡佐林信旭（右）獲報到場，成功阻攔黃女匯英鎊2000元。記者／翁至成翻攝

詐騙集團 愛情 交友軟體

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