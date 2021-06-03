影／台中6男女群聚霧峰檳榔攤貨櫃屋飲酒 全被開單告發

國內疫情嚴峻，台中市本土確診個案累計142人，其中又以群聚為大宗，但還是有民眾不聽勸群聚。台中市警局霧峰派出所長許志弘今天說，警方5月31日深夜查獲一處檳榔攤，連同林姓檳榔攤老闆娘在內有6名男女擠在不到3、4坪的貨櫃內飲酒聊天，老闆娘謊稱其中一林姓女子是妹妹，企圖用「家人」降低群聚人數，被警方識破，最後6人依傳染病防治法開單告發，每人最高恐面臨30萬元罰款。

許志弘說，5月31日深夜10時巡邏，因應疫情期間加強取締民眾外出不戴口罩、巡視轄內應停業場所是否私自營業及民眾有無群聚活動，發現一處檳榔攤外停放多輛汽機車，檳榔攤後方連接之貨櫃屋內燈火通明，研判有民眾群聚，入內查看發現貨櫃屋內多人在場飲酒聊天。

警方發現，現場6名男女聚集在不到3、4坪的貨櫃內，該貨櫃門窗緊閉且空氣不流通，貨櫃內擺放一簡易沙發桌椅，桌上擺放炸物零食、香菸、酒瓶、酒杯等物品，先通報線上巡邏警力支援控制現場後查驗現場人員身分，林姓檳榔攤老闆娘表示與朋友喝酒聊天。

警方說，當場告知已違反傳染病防治法後依法告發，檳榔攤老闆娘辯稱其中有一人是她的妹妹，企圖減少群聚人數降低裁罰金額，警方查驗身分後發現，兩人僅同姓林，戶籍地並不相同，且兩人生日僅差5個月，當場戳破謊言。

全國防疫提升為3級警戒後，中央流行疫情指揮中心為防社區傳播有一項重要防疫措施，即依據傳染病防治法第37條第1項第1款規定，由各縣市政府公告禁止室內5人以上、室外10人以上之聚會，否則可依傳染病防治法第67條第1項第2款規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。但許多民眾搞不清楚室內5人群聚該怎麼算？所謂5人以上是含5人在內，但5人中不計同住家人，也就是說除了家人外，家中最多只能來3名親友聚會，因為若來了4人，加上主人1人就有可能會被開罰。