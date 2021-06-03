影／出事了阿伯！開車去快篩卡在土裡 眾人抬車也沒用

新北市今日在板橋啟用首座大型篩檢站，光網路預約就達300人，現場篩檢人數也不少，不過1名阿伯開車來要篩檢，停車開過頭前輪意外卡住，篩檢站工程人員來幫忙抬車也沒用，後續還得出動貨車幫忙解危。

該名阿伯聲稱自己要停車，以為前面還有路，結果卡住，前輪因高地差卡在一旁土裡。負責搭建篩檢站的工務局為救援阿伯，出動6人抬車沒用，後續才出動貨車去拉。

上午篩檢站狀況不只這樁，一度出現因受檢人數太多，導致等待結果民眾得坐到留觀區，讓民眾以為這些都是快篩陽性，經反映後已恢復秩序。