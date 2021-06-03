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影／出事了阿伯！開車去快篩卡在土裡 眾人抬車也沒用
新北市今日在板橋啟用首座大型篩檢站，光網路預約就達300人，現場篩檢人數也不少，不過1名阿伯開車來要篩檢，停車開過頭前輪意外卡住，篩檢站工程人員來幫忙抬車也沒用，後續還得出動貨車幫忙解危。
該名阿伯聲稱自己要停車，以為前面還有路，結果卡住，前輪因高地差卡在一旁土裡。負責搭建篩檢站的工務局為救援阿伯，出動6人抬車沒用，後續才出動貨車去拉。
上午篩檢站狀況不只這樁，一度出現因受檢人數太多，導致等待結果民眾得坐到留觀區，讓民眾以為這些都是快篩陽性，經反映後已恢復秩序。
市長侯友宜表示，他鼓勵新北市民盡快到板橋江翠篩檢站篩檢，各區塊都規畫很清楚，包括登記、等待、快篩，甚至有確診者可以等待的區域，市民想篩檢都可以來這邊篩檢。
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