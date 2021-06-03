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上千萬麥拉倫燒成廢鐵！工廠小開超跑追撞轎車釀三死
台南市安南區台江大道三段和海佃路四段的交叉路口今天清晨4時多傳出重大車禍，侯姓男子駕駛麥拉倫東向西行駛於台江大道疑車速過快，從後追撞前方同向陳姓夫妻所搭乘馬自達轎車，致兩車子起火3人逃生不及而被燒死，檢警釐清事故原因的同時，而該麥拉倫超跑市價約1380萬元，事故後起火燃燒後如同廢棄物，引起討論。
據調查，侯姓男子所駕麥拉倫超跑，為McLaren 600 LT V8，市價約1380萬元，為2門2人座，雙離合器7速自手排，排氣量3799CC，具超輕量車體，最輕車重僅1247公斤，0-100km/h僅需2.9秒。而車主是侯姓男子的母親，侯則是安南區娃娃機機臂爪工廠小老闆。
警方調查，超跑疑速度很快，從後追撞前方馬自達轎車，冒火失速衝撞內側車道，飛越機慢車分隔島，停在機慢車道上，經火燒後有如廢棄物，另馬自達轎車被撞後也著火，停在機慢車分隔島之上。
據調查，該超跑車輛撞及後，從後方車體部位起火炸開，致全車著火，如火球般迅速燃燒，連遭追撞前車也波及，致兩車子起火3人逃生不及而被燒死。檢警表示，車禍原因仍待進一步釐清。
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