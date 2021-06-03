聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／老翁騎車分隔島缺口大迴轉遭重撞 機車起火人喪命
宜蘭縣礁溪路7段今天上午發生一起轎車撞機車事故，一名80歲老翁疑似騎車從分隔島缺口大迴轉，騎入對向車道，導致轎車駕駛剎車不及，用力撞上，機車噴飛數十公尺後起火燃燒，老翁沒有心跳呼吸，送醫不治。
今天上午將近8點縣消防局獲報，礁溪路發生自小客車與機車車禍，機車起火燃燒，立即派救災人員以水線撲滅，自小客車無人員傷亡，機車傷者OHCA，給予CPR急救，送往礁溪杏和醫院救治，可惜仍不治。
經調查監視器看起來，80歲老翁機車騎上快車道後，在道路南北向中間的分隔島缺口處，一個快速180度大迴轉，未注意右方來車，被白色轎車撞個正著，當場爆出非常大的撞擊聲，機車往前噴飛滑行數十公尺。
老翁的頭部及身體多處受創變形，去失心跳呼吸，機車倒在路口起火燃燒；轎車是一名20歲林姓駕駛，剛好載女友要去上班，他說，車從加油站開出來，眼前就看到老翁騎車從分隔島出現，自己也嚇了一跳。警方調查肇事原因，雙方酒測值待驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言