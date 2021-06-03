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影／老翁騎車分隔島缺口大迴轉遭重撞 機車起火人喪命

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣礁溪路7段今天上午發生一起轎車撞機車事故，一名80歲老翁疑似騎車從分隔島缺口大迴轉，騎入對向車道，導致轎車駕駛剎車不及，用力撞上，機車噴飛數十公尺後起火燃燒，老翁沒有心跳呼吸，送醫不治。

今天上午將近8點縣消防局獲報，礁溪路發生自小客車與機車車禍，機車起火燃燒，立即派救災人員以水線撲滅，自小客車無人員傷亡，機車傷者OHCA，給予CPR急救，送往礁溪杏和醫院救治，可惜仍不治。

經調查監視器看起來，80歲老翁機車騎上快車道後，在道路南北向中間的分隔島缺口處，一個快速180度大迴轉，未注意右方來車，被白色轎車撞個正著，當場爆出非常大的撞擊聲，機車往前噴飛滑行數十公尺。

老翁的頭部及身體多處受創變形，去失心跳呼吸，機車倒在路口起火燃燒；轎車是一名20歲林姓駕駛，剛好載女友要去上班，他說，車從加油站開出來，眼前就看到老翁騎車從分隔島出現，自己也嚇了一跳。警方調查肇事原因，雙方酒測值待驗。

宜蘭礁溪路發生一起死亡車禍，老翁騎機車在分隔島缺口處大迴轉，遭到轎車重撞，機車當場起火燃燒，人也喪命。圖／翻攝監視器
宜蘭礁溪路發生一起死亡車禍，老翁騎機車在分隔島缺口處大迴轉，遭到轎車重撞，機車當場起火燃燒，人也喪命。圖／翻攝監視器
宜蘭礁溪路發生一起死亡車禍，老翁騎機車在分隔島缺口處大迴轉，遭到轎車重撞，機車當場起火燃燒，人也喪命。圖／讀者提供
宜蘭礁溪路發生一起死亡車禍，老翁騎機車在分隔島缺口處大迴轉，遭到轎車重撞，機車當場起火燃燒，人也喪命。圖／讀者提供
宜蘭礁溪路發生一起死亡車禍，老翁騎機車在分隔島缺口處大迴轉，遭到轎車重撞，機車當場起火燃燒，人也喪命。圖／翻攝監視器
宜蘭礁溪路發生一起死亡車禍，老翁騎機車在分隔島缺口處大迴轉，遭到轎車重撞，機車當場起火燃燒，人也喪命。圖／翻攝監視器
宜蘭礁溪路發生一起死亡車禍，老翁騎機車在分隔島缺口處大迴轉，遭轎車重撞，機車當場起火燃燒，人也喪命。圖／讀者提供
宜蘭礁溪路發生一起死亡車禍，老翁騎機車在分隔島缺口處大迴轉，遭轎車重撞，機車當場起火燃燒，人也喪命。圖／讀者提供

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