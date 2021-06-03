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7旬翁口罩沒戴好被高雄警盤查 意外發現是竊盜通緝犯

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄王姓老翁因未將口罩戴好，在警方上前盤查時，意外發現他是一名屏東地檢署通緝的竊盜通緝犯，隨後警方在遞上新的口罩讓他更換後，依法解送。

警方表示，昨天下午3點多，新興警分局五福二路派出所巡佐丁福龍、警員陳文鴻、林修仕執行防疫稽查勤務時，在仁愛二街、五福二路口騎樓處，發現王翁（71歲）席地而睡。

警員上前觀看時，發現王翁未將口罩戴好，鼻子未遮住，便好意提醒他，注意防疫規定，避免染疫危險。

隨後警方在確認王翁身分資料時，意外發現他是屏東地檢署在5月底發布的竊盜通緝犯。王翁說，他先前在屏東涉犯竊盜，但因居無定所，才沒有接到法院傳票，並非是蓄意躲藏。

因王翁在外遊蕩多日，身上的口罩佩戴已久，警方先關心王翁身體是否有所不適，並詢問他相關接觸史，還拿出新的口罩給王，再將他依法解送。

高雄王姓老翁因未將口罩戴好，在警方上前盤查時，意外發現他是一名屏東地檢署通緝的竊盜通緝犯。記者邱奕能／翻攝
高雄王姓老翁因未將口罩戴好，在警方上前盤查時，意外發現他是一名屏東地檢署通緝的竊盜通緝犯。記者邱奕能／翻攝
高雄王姓老翁因未將口罩戴好，在警方上前盤查時，意外發現他是一名屏東地檢署通緝的竊盜通緝犯。記者邱奕能／翻攝
高雄王姓老翁因未將口罩戴好，在警方上前盤查時，意外發現他是一名屏東地檢署通緝的竊盜通緝犯。記者邱奕能／翻攝

口罩 屏東 通緝

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