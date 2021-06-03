竹北計程車司機休息處6人群聚 還查獲越籍女逾期居留

新竹縣警局竹北分局六家派出所昨天晚間接獲民眾檢舉，指出1處民宅有多人群聚抽菸、喝酒，警方立即前往了解，發現該處為計程車司機休息處，確實有6人聚在一起，還有人未戴口罩，其中一名越南籍女子還逾期居留，警方也依法處理。

警方指出，昨天晚間7點多，接獲民眾檢舉1處民宅內有多人群聚、抽菸，警方到場後，發現該處為計程車司機休息處，且有6人群聚，其中有人未戴口罩，且喝酒、抽菸，違反現行室內5人以下規定，並發現其中1名女子為越南籍，2018年11月間以觀光旅遊簽證入境台灣，但已逾期居留。

警方依傳染病防治法製作稽查紀錄表，函送新竹縣衛生局裁處，而逾期居留的越南籍女子，則送往醫療院所快篩後，解送至移民署移民署新竹市專勤隊處置。