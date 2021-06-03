人妻疑外遇消防隊員滅火　老公理論被嗆「給5萬別亂」

結婚多年的張姓人妻，被李姓丈夫懷疑「出軌」，李男追問之下，懷疑小王是消防隊員小正，一度跑到小正任職分隊理論，反被小正反嗆「一句話5萬別來亂」，李男不滿提告向兩人求償60萬元，高雄地院法官認為，李男提供張女偷情的照片，看不出男主角是不是小正，因此判小正免賠，但張女外遇行為是事實，判她要賠償李20萬元。

判決指出，張女、李男結婚9年，育有兩名未成年子女，但去年李男發現張女行為怪異，常常刻意避開他，經過逼問李女才坦承出軌，與網路認識的小正從去年4月至6月發生多次性行為。

李男發現自己「戴綠帽後」氣炸，一度找到小正理論，後來小正傳簡訊告知李男，「別來我分隊亂，想怎樣直接講」、「大哥，上法院對誰都沒好處」，還與李男商議以5萬元解決紛爭，小正強調，「一句話5萬，5萬拿走，大家互不相干是最好的辦法，彼此過彼此的生活」。

李男認為，張女與小正的行為，破壞他美滿的家庭生活，侵害到他的配偶權，因此一狀告上法院，向張女、小正連帶求償60萬元。

小正在法院審理時反駁，稱他與張女是在網路認識，兩人只是普通異性朋友，是直到李男找他理論，他才知道張女已婚；且李男提出的親密照片，根本看不出照片男主角是他，怎能說他侵害到配偶權。

後來法官比對李男提供的照片，發現照片沒拍到男方的臉部，只能看得出張女與其他男子發生性行為，最多只能證明張女與李男以外的其他男子外遇；另，李男提供他與小正的簡訊內容，僅是李跑到小正分隊與他理論，但小正並未在簡訊中，承認他與張女有不正當關係，因此難認小正侵害李男配偶權。