高雄大寮清晨住宅火警 三代家庭5人逃生1人受困被救出

高雄市大寮區今天上午6時許一棟5層樓公寓的2樓發生住宅火警，一名約43歲婦人疑因吸入濃煙，一度受困屋內，消防人員趕到現場時，屋內另外5人已自行逃出，其中15歲少年及13歲少女疑似受到驚嚇送醫，消防人員緊急布水線搶救，並以擔架救出已倒地但意識清楚的婦人，約20分鐘內撲滅火勢。

高雄市消防局今天上午6點23分獲報，大寮區連棟5層公寓頂樓加蓋其中一棟2樓民宅發生火警，出動中庄、鳳山以及大寮三個分隊9車21人前往，消防人員到場時已有大量濃煙竄出，屋內爸爸及弟弟帶著爺爺奶奶及2名小孩自行逃生，在公寓外急喊「裡面還有人！」。

消防人員緊急布水線搜救，在2樓屋內地板上發現媽媽，雖試圖自行逃生，但疑因已吸入濃煙倒地、意識清楚，消防人員以擔架救出。另外同棟4樓一對母女逃到頂樓待援、住在隔壁3樓一名男子疑因吸到濃煙，反應身體不適，全由消防人員引導下樓。