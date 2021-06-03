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高雄大寮清晨住宅火警 三代家庭5人逃生1人受困被救出

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市大寮區今天上午6時許一棟5層樓公寓的2樓發生住宅火警，一名約43歲婦人疑因吸入濃煙，一度受困屋內，消防人員趕到現場時，屋內另外5人已自行逃出，其中15歲少年及13歲少女疑似受到驚嚇送醫，消防人員緊急布水線搶救，並以擔架救出已倒地但意識清楚的婦人，約20分鐘內撲滅火勢。

高雄市消防局今天上午6點23分獲報，大寮區連棟5層公寓頂樓加蓋其中一棟2樓民宅發生火警，出動中庄、鳳山以及大寮三個分隊9車21人前往，消防人員到場時已有大量濃煙竄出，屋內爸爸及弟弟帶著爺爺奶奶及2名小孩自行逃生，在公寓外急喊「裡面還有人！」。

消防人員緊急布水線搜救，在2樓屋內地板上發現媽媽，雖試圖自行逃生，但疑因已吸入濃煙倒地、意識清楚，消防人員以擔架救出。另外同棟4樓一對母女逃到頂樓待援、住在隔壁3樓一名男子疑因吸到濃煙，反應身體不適，全由消防人員引導下樓。

消防人員初判，起火點疑是屋內家具突然起火，幸好住戶當時已清醒，加上離消防分隊較近，才能及時趕到現場滅火，再晚一點婦人可能就有生命危險，6點47分撲滅火勢，詳細起火原因有待火調人員調查。

高雄市大寮區今天上午6時許一棟5層樓公寓的2樓發生住宅火警。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區今天上午6時許一棟5層樓公寓的2樓發生住宅火警。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大寮區今天上午6時許一棟5層樓公寓的2樓發生住宅火警。記者陳玫伶／翻攝
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高雄市 火災

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