快訊

高雄9家長照機構同大樓 竟有8家員工快篩陽性

全智賢爆結束9年婚姻 豪門老公疑外遇離家出走

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網號召今集結總統府長鳴喇叭「討疫苗」 警：若違規將開罰

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

昨晚相關文宣在網路上流傳，號召民眾今天下午2時駕車到總統府周邊路段集結。記者李隆揆／翻攝
昨晚相關文宣在網路上流傳，號召民眾今天下午2時駕車到總統府周邊路段集結。記者李隆揆／翻攝
國內疫情嚴峻，仍陷疫苗不足窘境，昨天有人上網貼文號召民眾，今天下午2時駕車到總統府周邊路段長按喇叭抗議，要求蔡政府趕快給民眾施打疫苗；警方表示，因應民眾臨時號召，估計車輛會在總統府周邊慢速行駛，屆時將視之為交通事件，按情況實施疏導，若有違法違規將依法處置。

據悉，昨晚相關文宣在網路上流傳，號召民眾今天下午2時駕車到總統府周邊路段集結，化整為零不集合，一起長按喇叭10秒鐘，表達「全民要求趕快施打救命疫苗」的訴求，其中一張文宣還附註發起人為前新聞局長鍾琴、立法委員鄭正鈐。

對此，轄區中正一分局警方表示，因應民眾臨時號召集結，預計屆時總統府周邊可能會出現慢速行進的車潮，初步將視為交通事件，必要時實施疏導作為，民眾若有違法違規行為，將依道路交通管理處罰條例等，依法開罰處置。

昨晚相關文宣在網路上流傳，號召民眾今天下午2時駕車到總統府周邊路段集結。記者李隆揆／翻攝
昨晚相關文宣在網路上流傳，號召民眾今天下午2時駕車到總統府周邊路段集結。記者李隆揆／翻攝
台北市警察局中正一分局。記者李隆揆／攝影
台北市警察局中正一分局。記者李隆揆／攝影

總統府 疫苗 疫情

延伸閱讀

臨床專家陳建煒：國產疫苗能否放行？應等WHO公布準則

國產疫苗EUA審查 翁啟惠：建議可對比已上市疫苗

疫苗險投保量暴增 兆豐產疫苗險只要212元

點出郭台銘買疫苗卡關原因 美大學教授：他又犯了老毛病

相關新聞

影／台南台江大道火燒車疑超跑追撞馬自達 釀三死車禍

台南市安南區台江大道三段和海佃路四段的交叉路口今天清晨4時11分傳出重大車禍，兩部自小客車發生車禍起火，警消據報後到場滅...

台南台江大道超跑和自小客車禍 釀火燒車3人慘死

台南市安南區台江大道三段和海佃路四段的交叉路口今天清晨4時11分傳出重大車禍，兩輛自小客車發生車禍起火，路過大貨車司機發...

網號召今集結總統府長鳴喇叭「討疫苗」 警：若違規將開罰

國內疫情嚴峻，仍陷疫苗不足窘境，昨天有人上網貼文號召民眾，今天下午2時駕車到總統府周邊路段長按喇叭抗議，要求蔡政府趕快給...

高雄大寮清晨住宅火警 三代家庭5人逃生1人受困被救出

高雄市大寮區今天上午6時許一棟5層樓公寓的2樓發生住宅火警，一名約43歲婦人疑因吸入濃煙，一度受困屋內，消防人員趕到現場...

廣角鏡／拔河救援「破百男」

一名體重破百男子日前因在家防疫數天心情煩悶，外出到住處附近水源里山區散步，突因心臟不適暈眩，失足跌落三公尺深駁坎下方圳溝...

實聯制…賣場偷竊2小時被逮

屏東恆春一名婦人前天到賣場購物，錢包遺忘在貨架上，再返回時已不翼而飛，內有現金和信用卡，警方透過店家監視器畫面加上防疫實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。