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網號召今集結總統府長鳴喇叭「討疫苗」 警：若違規將開罰
國內疫情嚴峻，仍陷疫苗不足窘境，昨天有人上網貼文號召民眾，今天下午2時駕車到總統府周邊路段長按喇叭抗議，要求蔡政府趕快給民眾施打疫苗；警方表示，因應民眾臨時號召，估計車輛會在總統府周邊慢速行駛，屆時將視之為交通事件，按情況實施疏導，若有違法違規將依法處置。
據悉，昨晚相關文宣在網路上流傳，號召民眾今天下午2時駕車到總統府周邊路段集結，化整為零不集合，一起長按喇叭10秒鐘，表達「全民要求趕快施打救命疫苗」的訴求，其中一張文宣還附註發起人為前新聞局長鍾琴、立法委員鄭正鈐。
對此，轄區中正一分局警方表示，因應民眾臨時號召集結，預計屆時總統府周邊可能會出現慢速行進的車潮，初步將視為交通事件，必要時實施疏導作為，民眾若有違法違規行為，將依道路交通管理處罰條例等，依法開罰處置。
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