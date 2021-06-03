台南台江大道超跑和自小客車禍 釀火燒車3人慘死

台南市安南區台江大道三段和海佃路四段的交叉路口今天清晨4時11分傳出重大車禍，兩輛自小客車發生車禍起火，路過大貨車司機發現，兩車車禍後未發現有人員下車，立即通報台南市消防局調派人車前往支援，經消防人員將火勢撲滅後，兩車上有分別1人、2人均被燒死，警方已深入調查車故原因。

據警消初步調查，該兩台自小客車分別是一輛麥卡倫超跑，車上駕駛疑為29歲侯姓男性駕駛，另輛馬自達轎車，可能是65歲陳姓男性駕駛及49歲陳姓女性，兩人則是一對夫妻。