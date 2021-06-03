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台南台江大道超跑和自小客車禍 釀火燒車3人慘死

台南台江大道超跑和自小客車禍 釀火燒車3人慘死

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區台江大道三段和海佃路四段的交叉路口今天清晨4時11分傳出重大車禍，兩輛自小客車發生車禍起火，路過大貨車司機發現，兩車車禍後未發現有人員下車，立即通報台南市消防局調派人車前往支援，經消防人員將火勢撲滅後，兩車上有分別1人、2人均被燒死，警方已深入調查車故原因。

據警消初步調查，該兩台自小客車分別是一輛麥卡倫超跑，車上駕駛疑為29歲侯姓男性駕駛，另輛馬自達轎車，可能是65歲陳姓男性駕駛及49歲陳姓女性，兩人則是一對夫妻。

案發後，消防局派遣安南分隊共計2車5人前往滅火，遠處看到兩車均起火燃燒，立即加派1部水箱車支援，共3車7人到場支援，火勢立即撲滅後，發現1部轎車內有1具遺體，另一部轎車內則2具遺體，共計3具遺體。

這輛麥卡倫超跑，車上駕駛疑為29歲侯姓男性駕駛。記者邵心杰／翻攝
這輛麥卡倫超跑，車上駕駛疑為29歲侯姓男性駕駛。記者邵心杰／翻攝
馬自達轎車車禍後全毀，車上有兩具遺體，疑是一對夫妻。記者邵心杰／翻攝
馬自達轎車車禍後全毀，車上有兩具遺體，疑是一對夫妻。記者邵心杰／翻攝
台南市安南區台江大道三段和海佃路四段的交叉路口今天清晨4時11分傳出重大車禍，兩部自小客車發生車禍起火。記者邵心杰／翻攝
台南市安南區台江大道三段和海佃路四段的交叉路口今天清晨4時11分傳出重大車禍，兩部自小客車發生車禍起火。記者邵心杰／翻攝

車禍 台江

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