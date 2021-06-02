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車禍救人救到接觸者？送醫先做PCR消防員驚翻

聯合報 / 記者張議晨王昭月徐如宜／高雄即時報導

高雄市三民區瀋陽街、撫順街口，今天下午2時許發生一件自小客與小貨車車禍，消防隊員將兩名輕傷者送醫，院方竟先要做PCR核酸檢測，隊員驚嚇疑傷者是有症狀的接觸者？高雄市衛生局求證醫院，原來傷者是從北部下來的，醫院態度相當謹慎，決定還是先做PCR，還好是陰性。

高雄市消防局今天下午2點31分接獲三民區瀋陽街、撫順街口車禍，出動十全分隊3車8人前往，現場是自小客車與小貨車車禍，有2名傷者，25歲男與22歲女，都意識清楚，救護人員急救處置後送醫。

原本是一起普通車禍，但有消防人員反映，送醫後醫院竟然安排做PCR核酸檢測，好像發現有症狀，又是接觸者。

高雄市衛生局表示，如果是接觸者，健保卡會註記，並應該是居家隔離中，「還出來，代誌就大條了」。經過查證院方，原來是因為這名女傷者有北部旅遊史，醫院為了小心再小心，立刻做PCR核酸檢測，結果是陰性，虛驚一場。

社群分享高雄市三民區一起車禍，患者送醫後發現有症狀、又有接觸史，引起擔憂。圖／讀者提供
社群分享高雄市三民區一起車禍，患者送醫後發現有症狀、又有接觸史，引起擔憂。圖／讀者提供

車禍 高雄市 衛生局

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