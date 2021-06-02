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五股獅子會長確診趴趴走 2網友涉傳假訊息送辦

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

疫情持續延燒，調查局追查發現，近來有人散布牛伯伯診所因隔離未開業、五股獅子確診曾赴林口參加活動等假訊息，已約談2名涉嫌散布的網友到案，

臉書某社團貼文，指「請問有人知道牛伯伯診所為啥最近都沒有營業嗎？謝謝」，下方留言區有網友回覆「隔離了」不實訊息，溯源調查確是南部薛姓男子所散布，調查局高雄市調查昨天約談薛男，證實有散布不實訊息，表示訊息出自其臆測且未經查證，即留言於臉書貼文下方，依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

另臉書謠傳，指「剛朋友緊急告知有個五股獅子會的前會長今天確診，他這星期天有上來林口金湯匙參加安桂獅子會的活動，這些人全部會被匡列，最近林口也危險大家稍微注意一下喔」等不實訊息，追查是北部張姓男子散布，調查局新北市調查處於昨天約談張男到案。

張男表示訊息來源是某LINE群組，因誤信且未經查證轉傳至其它臉書社團，詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

2網友涉傳假訊息送辦。圖／調查局提供
2網友涉傳假訊息送辦。圖／調查局提供

林口 獅子會

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