又是他！揚言炸小港機場、嘉義高鐵 這次勒索縣府500萬
曾在2017年揚言炸掉小港機場被判刑3個月，隔年又揚言炸掉高鐵嘉義站被判刑8個月的王子豪，年初才出獄，5月31日又打電話到屏東縣政府，要求匯款500萬元否則將炸掉縣府；屏東警方追查發話來源鎖定王的行蹤，昨天北上桃園市逮捕王，他的供詞和前兩次相同，都是缺錢花用；警方訊後將他依恐嚇取財未遂罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方諭令交保並限制住居。
屏東縣政府縣長室5月31日下午2時接到一通恐嚇取財電話，對方要求屏東縣政府須於下午5時前匯款500萬元，否則將炸掉屏東縣政府，但未說明匯款方式即掛斷，讓原本進行中的縣防疫策略會議被迫中斷，縣警局長李文章獲報立即組成專案小組偵辦，除增派保安隊警力進駐縣府大樓，並全面性對大樓整體公共空間安全清查。
警方專案小追查恐嚇電話來源，鎖定發話位置在北部地區，請刑事局電信偵查大隊第1隊支援協助追查電話來源，查出發話人是曾揚言炸掉小港機場和高鐵嘉義站的王子豪（42歲），連夜從屏東北上，昨天突襲王在桃園市住宿的賓館，王承認犯案，押回屏東警分局偵辦，因逢疫情嚴峻期間，全程採高規格的防疫作為。
警方調查，王子豪與妻子離婚後經濟狀況不佳，有毒品、竊盜、肇事逃逸等前科，2017年4月因向航警局高雄分局值班員警謊稱在高雄小港機場放置爆裂物，被判刑3月，出獄後，隔年3月打電話給嘉義市警察局恫稱，在高鐵嘉義站放爆裂物，要求準備好100萬元，判刑8月，今年初出獄後即無業，住在桃園市一家賓館，不到半年又故技重施。
對於犯案動機，王子豪在警訊時的供詞和前兩次如出一轍，都是缺錢花用，也沒有縝密計畫；王撥打電話恐嚇公眾安全，所為不但造成司法警察人力資源耗累，也可能引起社會大眾恐慌，警方認為犯罪情節不輕，不宜輕縱。檢方複訊後認為無羈押必要，諭令交保並限制住居。
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