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陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

謠傳診所因隔離停業 網友遭調查局約談送辦

中央社 / 台北2日電

調查局今天表示，有民眾在網路社團詢問高雄某診所為何沒有營業，薛姓男子竟回覆「隔離了」，涉嫌散布不實訊息；高雄市調查處昨天約談薛男到案，將移送高雄地檢署偵辦。

法務部調查局新聞稿指出，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，臉書（Facebook）等網路社群流竄不實訊息，近日即出現指稱某診所因隔離而未開業、某會長確診曾赴林口參加活動等假訊息，恐誤導民眾、引發社會恐慌。

調查局表示，有民眾在臉書社團詢問高雄某家診所為何最近沒營業，薛姓男子竟回覆「隔離了」；薛男昨天到案坦承留言僅是出於臆測且未經查證，調查局認為薛男涉嫌散布不實疫情訊息，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送高雄地檢署偵辦。

此外，臉書另謠傳某確診的獅子會前會長曾到新北市林口區某家餐廳參加活動，新北市調查處昨天約談涉嫌散布不實訊息的張姓男子到案，將移送新北地檢署偵辦。

新冠肺炎 疫情 假訊息

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