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戴口罩、噴酒精也要賭博 高雄大社8男3女群聚遭開單
高雄市大社區民族路居民發現最近有多位陌生人進出，擔心造成防疫破口，通報仁武警分局員警到場，警方發現在一處鐵皮工廠內共有8男3女戴著口罩群聚，現場留有多樣賭博用具，疑似聚賭，後方還有規畫逃逸路線，警方現場開出11張群聚舉發單，並將調閱監視器查證是否涉及賭博罪嫌。
仁武警分局今天中午11時許獲報，立即由仁武分局長蔡文峰增派警力前往查緝，先派員喬裝到附近探訪，因鐵皮工廠周邊掛設多組監視器，工廠內把風人員警覺發現，通知賭客四散，員警在該路口攔下多位想逃的民眾，加上工廠內共有8男3女，警方當場先開出11張群聚舉發單。
有民眾辯稱，是來找多名友人泡茶。警方雖沒有查獲賭資，但現場留有多種賭博用具，屋後還有以床墊、木梯、沙發層層疊起製成的逃逸路線，門口裝設自動酒精消毒機器。
員警聯繫工廠承租者曾姓男子到場，曾男表示並不知道有聚賭情況，警方經徵得同意主動提供監視器查證，將確認是否有聚賭事證。
蔡文峰強調，三級警戒後已在轄內發現多起室內聚賭事件，警方將持續加強查緝，以防出現防疫破口，本案如發現有賭博直接事證將依法偵辦。
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