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戴口罩、噴酒精也要賭博 高雄大社8男3女群聚遭開單

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市大社區民族路居民發現最近有多位陌生人進出，擔心造成防疫破口，通報仁武警分局員警到場，警方發現在一處鐵皮工廠內共有8男3女戴著口罩群聚，現場留有多樣賭博用具，疑似聚賭，後方還有規畫逃逸路線，警方現場開出11張群聚舉發單，並將調閱監視器查證是否涉及賭博罪嫌。

仁武警分局今天中午11時許獲報，立即由仁武分局長蔡文峰增派警力前往查緝，先派員喬裝到附近探訪，因鐵皮工廠周邊掛設多組監視器，工廠內把風人員警覺發現，通知賭客四散，員警在該路口攔下多位想逃的民眾，加上工廠內共有8男3女，警方當場先開出11張群聚舉發單。

有民眾辯稱，是來找多名友人泡茶。警方雖沒有查獲賭資，但現場留有多種賭博用具，屋後還有以床墊、木梯、沙發層層疊起製成的逃逸路線，門口裝設自動酒精消毒機器。

員警聯繫工廠承租者曾姓男子到場，曾男表示並不知道有聚賭情況，警方經徵得同意主動提供監視器查證，將確認是否有聚賭事證。

蔡文峰強調，三級警戒後已在轄內發現多起室內聚賭事件，警方將持續加強查緝，以防出現防疫破口，本案如發現有賭博直接事證將依法偵辦。

高雄市仁武警分局員警發現大社區民族路一處鐵皮工廠疑似有多位民眾聚賭，前往查緝。記者陳玫伶／翻攝
高雄市仁武警分局員警發現大社區民族路一處鐵皮工廠疑似有多位民眾聚賭，前往查緝。記者陳玫伶／翻攝
高雄大社區一處鐵皮工廠疑似有多位民眾聚賭，警方在工廠後方發現以木梯、床墊等架設的逃逸路線。記者陳玫伶／翻攝
高雄大社區一處鐵皮工廠疑似有多位民眾聚賭，警方在工廠後方發現以木梯、床墊等架設的逃逸路線。記者陳玫伶／翻攝
高雄市仁武警分局員警發現大社區民族路一處鐵皮工廠疑似有多位民眾聚賭，前往查緝。記者陳玫伶／翻攝
高雄市仁武警分局員警發現大社區民族路一處鐵皮工廠疑似有多位民眾聚賭，前往查緝。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大社區民族路一處鐵皮工廠疑似有多位民眾聚賭，工廠門口還設有自動酒精消毒機器。記者陳玫伶／翻攝
高雄市大社區民族路一處鐵皮工廠疑似有多位民眾聚賭，工廠門口還設有自動酒精消毒機器。記者陳玫伶／翻攝

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