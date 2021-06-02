住警器狂響示警 台南鐵皮屋內3人及時逃生

台南市柳營區一處砂石場鐵皮辦公室，昨天下午2點發生火警，因屋內裝設住警器，廠內員工3名，全數及時避難，無人受傷受困。消防局長李明峯今天說，造成傷亡火警案件，都因發現太晚，無法及時避難逃生，如提早發現即可避難減災，安裝住警器為降低火災危害，最為經濟有效方法。

這處砂石場辦公室為鐵皮搭設，據了解，工廠負責人因消防人員進行住警器防火宣導，自行採購安裝。昨天下午火災發生時，住警器發出高頻警示聲響，屋內人員前往察看，進而發現火警，立即進行初期滅火。

但火勢成長迅速，無法自行撲滅，同時通報119火警專線。消防局接獲通報後，派遣17輛消防車，與35名消防人員前往搶救。所幸由於早期通報，到達現場即迅速撲滅火勢，無人員受傷受困。

台南市消防局為提升本市住警器置裝率，召開跨局處協調會議，積極橫向溝通，並結合區公所各里鄰長進行配發作業，針對本市低收入戶、獨居長者、住宅式宮廟、身心障礙者等火災避難弱勢族群居住處所訪視，配裝住警器。截至今年5月底，台南市裝置率已近8成多。