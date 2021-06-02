南投毒犯台中郵局搶女子手機還開她車撞警車 聲押獲准

南投縣黃姓男子無業，素行不良，昨天凌晨在台中市北區尋找作案目標時，發現鐘姓女網拍業者一人在郵局內寄包裹，黃趁鐘女不注意時，徒手搶走鐘女的手機、車鑰匙後，駕駛鍾女轎車逃逸，期間還偷車牌更換、衝撞警車，警方追查8小時，昨早在北區一家汽車旅館內逮捕黃，起獲現金、手機等贓證物，檢方在今天下午以黃有逃亡、滅證之虞，聲押獲准。

檢警調查，南投縣黃姓男子（30歲）無業，有毒品前科，昨天凌晨零時許，黃在台中市北區雙十路二段郵局附近，尋找作案目標時，發現從事網拍業的鐘姓女子（37歲）正在郵局一樓，使用智慧郵筒寄包裹。

黃見鐘女獨自一人，有機可趁，動手行搶，雙方拉扯時，黃將鐘女推倒在地，造成鐘女腿部擦挫傷，黃搶走鐘女手機、車鑰匙的財物，逃出郵局。

鐘女被搶後追逐黃到附近公園，但已不見黃蹤影，返回案發地點時，發現黃繞一圈跑回郵局前，還將她停在郵局前的轎車開走，鐘女報警追查，並證稱車內有現金4萬餘元、筆電、衣物等財物。

第二警分獲報後，出動警網圍捕，黃逃逸過程為避免查緝，行竊路旁車輛的車牌更換，警網一路追到東區東光園路一處死巷內，黃為求脫困，倒車衝撞警車後逃逸，警方在昨天凌晨四時許，在大里區發現黃棄置的轎車，但人已不知去向。

警方擴大調閱監視器，發現黃在棄車處附近，又搭乘計程車返回北區一家汽車旅館內藏匿，警方在昨天九時許，趁黃要搭計程車離開時逮人，查獲現金3萬餘元、手機等贓證物。