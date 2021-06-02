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國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

「你開槍打我啊！」 台南女挑釁警方阻擋巡邏車罰2千元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南地院柳營簡易庭認女子於公務員依法執行職務時，以顯然不當的言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱的程度，處罰鍰2000元，可抗告。圖／本報資料照
台南地院柳營簡易庭認女子於公務員依法執行職務時，以顯然不當的言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱的程度，處罰鍰2000元，可抗告。圖／本報資料照

「你開槍打我啊，你開啊！」台南市一名女子(以下稱A女)今年4月7日晚上7時多在新營區藉端滋擾黃姓男子，經黃報案後，員警到場請A女離去，但她不聽勸阻，揮舞手臂推警叫囂，甚至肉身擋在巡邏車前方，警方認已違反社會秩序維護法送辦，A女表示，感到委屈才叫員警朝她開槍，柳營簡易庭審酌A女領有身心障礙證明，認有精神耗弱情形，減輕處罰，處罰鍰2000元。

新營警分局調查，A女在警詢時坦承不諱，對到場民治派出所員警稱：「你開槍打我啊，你開啊！」，並以身體擋在警車前方等情形，且有員警職務報告及密錄器錄影播拍照片佐證，認A女於公務員依法執行職務時，以顯然不當言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度。

A女辯稱，她覺得手被員警拉住，感到委屈才叫員警朝她開槍，站在巡邏車前則要跟巡邏車回派出所。她表示，她就是要跟巡邏車離開，現場警方有叫她離開，因為她站的地方是道路，警方可以倒車或把她撞下去。

柳營簡易庭認為，A女縱認員警有執法不當之嫌，A女可以向該員警所屬警局反映或採取法律途徑等，維護自身權益，然而，A女捨正當的救濟管道不為，逕對員警以「你開槍打我啊，你開啊！」等言語相加，難認無挑釁警方之意。

柳營簡易庭認A女領有身心障礙證明，有精神耗弱的情形，依相關規定，減輕處罰。同時，審酌A女行為手段、行為後態度及其行為所生危害等一切情狀，認她於公務員依法執行職務時，以顯然不當的言詞、行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱的程度，處罰鍰2000元，可抗告。

公務員

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