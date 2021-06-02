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國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

醫療暴力頻傳 警政署：加強醫院維安和巡邏密度

中央社 / 台北2日電

警政署表示，為杜絕、防範醫院偶發暴力或衝突事件，已通令各縣市警察局加強此類醫療機構的安全維護，並要求各警察機關應與轄內各收治醫療機構建立緊急聯絡管道。圖為新北雙和醫院。圖／新北市雙和醫院提供
警政署表示，為杜絕、防範醫院偶發暴力或衝突事件，已通令各縣市警察局加強此類醫療機構的安全維護，並要求各警察機關應與轄內各收治醫療機構建立緊急聯絡管道。圖為新北雙和醫院。圖／新北市雙和醫院提供

新北市雙和醫院和台北市立聯合醫院仁愛院區接連發生新冠肺炎確診病患鬧事、傷人案件。警政署今天表示，已通令各地警局加強醫療機構安全維護和提升巡邏密度，杜絕醫療暴力

繼新北市雙和醫院日前發生3名護理師遭確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）洪姓患者持刀砍傷後，台北市立聯合醫院仁愛院區今天也有一名通緝犯、確診陳翁破壞病房且逃離醫院事件，幸警方迅速於下午在萬華區將他查獲、返院醫治。

對此，警政署下午也發布新聞稿表示，近日多家確診病患收治醫療機構陸續發生確診者因情緒不穩而有行為脫序、持刀攻擊或拉扯醫護人員防護裝備等暴力行為。

警政署表示，為杜絕、防範醫院偶發暴力或衝突事件，已通令各縣市警察局加強此類醫療機構的安全維護，並要求各警察機關應與轄內各收治醫療機構建立緊急聯絡管道，保持密切聯繫，以複式巡邏方式增加巡邏密度，並於院區周邊不定時守望，以維護病患及醫院安全。

此外，警政署也提醒員警趕赴醫療機構時，務必落實穿戴防疫裝備，以確保本身執勤安全。

警政署指出，近期因警察機關大量人力投入疫情調查、稽查八大行業、查辦疫情假訊息等防疫工作，考量目前地方警力吃緊、勤務運作繁忙，建議各收治醫療機構應強化內部自主安全反應機制。

同時，警方若接獲醫院或民眾報案，將立即調派警力前往查處、及時蒐證，並依法從嚴究辦。

警政署強調，絕不容許醫療暴力行為，將與醫療機構緊密聯繫與合作，且提供必要的巡邏維安作為，並提醒院區內部應以高標準的管制措施禁止民眾攜帶危險物品入院，以加強維護機構內秩序，齊心維護醫療環境抗疫。

新冠肺炎 警察 醫療暴力

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