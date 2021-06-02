快訊

國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

不戴口罩倒垃圾遭勸阻 男不爽被念推清潔員被法辦

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市泰山區33歲陳男昨天晚間倒垃圾時不戴口罩，被王姓清潔人員（46歲）勸阻，卻動手推擠清潔人員，事後清潔人員前往派出所提告，警方依妨害公務函送，並針對未戴口罩部分通報衛生局裁罰。

警方指出，昨天晚間陳男未戴口罩且未使用新北市垃圾專用袋裝垃圾，便欲將垃圾丟棄。王姓清潔人員見狀上前提醒，陳男卻出手推了他一把，雙方爆發口角衝突。

另名清潔人員見狀上前制止，陳男卻又再度出手推擠另名清潔人員，雙方再度爆發衝突，最後因兩人有公務在身，先行離去繼續收垃圾。

待執行公務結束後，王姓清潔員才前往轄區泰山分駐所報案，警方獲報後調閱垃圾車上監視畫面，認為陳男犯行明確，通知陳到案，他供稱「因為不爽被唸，才會動手推擠」，被警方詢問後依妨害公務罪嫌函送新北地檢署，並針對他未戴口罩部分通報衛生局進行裁罰。

陳男動手推擠清潔人員。記者柯毓庭／翻攝
陳男動手推擠清潔人員。記者柯毓庭／翻攝
另名清潔人員上前勸阻，也被陳男推擠，雙方發生衝突。記者柯毓庭／翻攝
另名清潔人員上前勸阻，也被陳男推擠，雙方發生衝突。記者柯毓庭／翻攝

口罩 衛生局

延伸閱讀

泰山某養生館不顧防疫涉仍營業 林口警函送裁罰

影／毛巾代替口罩掩面　北市男經勸導不聽一字經辱警遭法辦

相關新聞

影／竹市PUB、酒店違法營業 警蒐證5小時竟有54人側門進出

新竹市政府稽查應停業休閒娛樂場所，竹光路「九七小吃店」PUB假關門真營業，讓客人從側門進出，警方透過監視器發現，該PUB...

竹山警再查獲養生館外約接客 縣府啟動PCR核酸採檢專案

南投縣養生館難以查禁，竹山分局前天再查獲轄區內養生館，以外送方式偷偷外約接客，再由消費者開車到店載接按摩小姐至汽車旅館，...

住警器狂響示警 台南鐵皮屋內3人及時逃生

台南市柳營區一處砂石場鐵皮辦公室，昨天下午2點發生火警，因屋內裝設住警器，廠內員工3名，全數及時避難，無人受傷受困。消防...

南投毒犯台中郵局搶女子手機還開她車撞警車 聲押獲准

南投縣黃姓男子無業，素行不良，昨天凌晨在台中市北區尋找作案目標時，發現鐘姓女網拍業者一人在郵局內寄包裹，黃趁鐘女不注意時...

「你開槍打我啊！」 台南女挑釁警方阻擋巡邏車罰2千元

「你開槍打我啊，你開啊！」台南市一名女子(以下簡稱A女)今年4月7日晚上7時多在新營區藉端滋擾黃姓男子，經黃報案後，員警到場請簡女離去，...

不戴口罩倒垃圾遭勸阻 男不爽被念推清潔員被法辦

新北市泰山區33歲陳男昨天晚間倒垃圾時不戴口罩，被王姓清潔人員（46歲）勸阻，卻動手推擠清潔人員，事後清潔人員前往派出所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。