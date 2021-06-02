不戴口罩倒垃圾遭勸阻 男不爽被念推清潔員被法辦

新北市泰山區33歲陳男昨天晚間倒垃圾時不戴口罩，被王姓清潔人員（46歲）勸阻，卻動手推擠清潔人員，事後清潔人員前往派出所提告，警方依妨害公務函送，並針對未戴口罩部分通報衛生局裁罰。

警方指出，昨天晚間陳男未戴口罩且未使用新北市垃圾專用袋裝垃圾，便欲將垃圾丟棄。王姓清潔人員見狀上前提醒，陳男卻出手推了他一把，雙方爆發口角衝突。

另名清潔人員見狀上前制止，陳男卻又再度出手推擠另名清潔人員，雙方再度爆發衝突，最後因兩人有公務在身，先行離去繼續收垃圾。