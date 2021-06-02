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影／不匯500萬元就炸掉縣府 桃園男電話恐嚇屏縣府落網

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣政府縣長室5月31日下午2時接到一通恐嚇取財電話，對方要求屏東縣政府須於下午5時前匯款500萬元，否則將炸掉屏東縣政府，但未說明匯款方式即掛斷，讓原本進行中的屏東縣防疫策略會議被迫中斷；警方專案小組透過電訊科技鎖定住桃園市的42歲王姓男子，昨天北上將他逮捕帶回偵辦，警方依恐嚇取財罪嫌移送屏東地檢署，檢察官交保候傳。

屏東縣政府接到恐嚇取財電話隨即通報縣警局，局長李文章指示由屏東分局及刑警大隊組成專案小組偵辦，並增派保安隊警力進駐縣府大樓，且全面性對大樓整體公共空間進行安全清查；警方專案小組查出互徒發話位置是在北部地區，因此向刑事警察電信偵查大隊第1隊請求支援。

專案小組透過科技偵辦技術鎖定住桃園市的王姓男子涉嫌重大，連夜從屏東派員北上查緝，昨天上午突襲王住宿的賓館，將王逮捕押返屏東分局調查，因逢疫情嚴峻期間，全程採高規格的防疫作為；王供稱最近因無業缺錢花用，才異想天開打電話到屏東縣政府縣長室恐嚇，事後感到後悔。

住桃園市的王姓男子打電話向屏東縣政府恐嚇取財，屏東警方北上逮捕住賓館的王姓男子。記者潘欣中／翻攝
住桃園市的王姓男子打電話向屏東縣政府恐嚇取財，屏東警方北上逮捕住賓館的王姓男子。記者潘欣中／翻攝

屏東縣政府 恐嚇 警察

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