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網路一頁式廣告詐騙多 這次是打著「台南消保官」名號

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

網路上出現「防趁疫情哄抬民生物資、囤積 台南消保官聯絡舉辦疫情物資特賣會」的一頁式廣告，販售紅外線體溫槍，台南市消保官今天則表示，根本沒有與廠商舉辦特賣會，已聯絡調查局人員調查，請民眾不要受騙上當。

網站上一頁式廣告糾紛相當多，消費者購買後想要退貨，往往都聯絡不到人，消保官今天指出的這則一頁式廣告，上面留有客服信箱，但是消保官卻聯絡不上。

消保官表示，這個廣告是出現在網路上一個賣女鞋的網站，打著「台南消保官聯絡舉辦」，與事實不符，販售的體溫槍一支998元，有民眾向消保官查詢，才發現是騙局。

消保官指出，不會與任何業者聯絡舉辦防疫物資特賣會，請消費者不要相信業者刊登的廣告，也不要購買不明網站刊登的商品廣告，以免上當受騙，買到來路不明或劣質的商品。

台南市政府法制處提醒，消費者如果已經由網路下訂購物消費，請儘速取消訂單，勿再預付貨款，萬一已付款者，請於收到商品後7日內退回業者，並要求業者退款；至於貨到付款的消費類型，請於業者寄達商品時向宅配業者表示要退貨給業者，切勿支付任何款項，以免荷包受損。消費者如不明白如何維護自身消費權益，亦可撥打「1950」消費者服務專線，尋求協助。

網站上出現一頁式廣告，打著「台南消保官聯絡特賣會」的名義，與事實不符。圖／台南市消保官提供
網站上出現一頁式廣告，打著「台南消保官聯絡特賣會」的名義，與事實不符。圖／台南市消保官提供
網站上出現一頁式廣告，打著「台南消保官聯絡特賣會」的名義，與事實不符。圖／台南市消保官提供
網站上出現一頁式廣告，打著「台南消保官聯絡特賣會」的名義，與事實不符。圖／台南市消保官提供
網站上出現一頁式廣告，打著「台南消保官聯絡特賣會」的名義，與事實不符。圖／台南市消保官提供
網站上出現一頁式廣告，打著「台南消保官聯絡特賣會」的名義，與事實不符。圖／台南市消保官提供
網站上出現一頁式廣告，打著「台南消保官聯絡特賣會」的名義，與事實不符。圖／台南市消保官提供
網站上出現一頁式廣告，打著「台南消保官聯絡特賣會」的名義，與事實不符。圖／台南市消保官提供

消保官 廣告 疫情

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