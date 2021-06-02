疫情期間竊嫌闖入廠房、工地偷剪電纜線 南警逮捕3人

近期銅價飆漲回收價每公斤達200元，宵小蠢蠢欲動偷剪電纜線牟利，台南市安南區接連兩天發生廠房、工地電線被偷，市警三分局員警循線破獲，逮捕3名竊嫌法辦。

台南市警三分局顯宮派出所5月31日下午2點，接獲科工區內公司人員報案稱，無人看管的廠房內，有人正在行竊，員警前往查處，前往途中於該公司後方公園小徑狹路相逢，當場攔截姚嫌(43歲)及楊嫌(43歲)共同騎乘重機車，查獲其竊得4袋贓物，電纜線90.6公斤，及犯罪工具一批。

安順派出所昨天上午11點多，接獲曾姓被害人報稱，安南區培安路工地內地下室電纜線自5月19日至31日期間分別遭竊，損失約40餘萬元。警員王存華受理後立即調閱監視器，發現林嫌（32歲）駕駛租賃車前往，鎖定竊嫌身分後，在 他經常活動路段埋伏搜尋，最後在安南區北安路與北安三街發現其行蹤，進而將緝捕到案。