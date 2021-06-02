疫情期間竊嫌闖入廠房、工地偷剪電纜線 南警逮捕3人
近期銅價飆漲回收價每公斤達200元，宵小蠢蠢欲動偷剪電纜線牟利，台南市安南區接連兩天發生廠房、工地電線被偷，市警三分局員警循線破獲，逮捕3名竊嫌法辦。
台南市警三分局顯宮派出所5月31日下午2點，接獲科工區內公司人員報案稱，無人看管的廠房內，有人正在行竊，員警前往查處，前往途中於該公司後方公園小徑狹路相逢，當場攔截姚嫌(43歲)及楊嫌(43歲)共同騎乘重機車，查獲其竊得4袋贓物，電纜線90.6公斤，及犯罪工具一批。
安順派出所昨天上午11點多，接獲曾姓被害人報稱，安南區培安路工地內地下室電纜線自5月19日至31日期間分別遭竊，損失約40餘萬元。警員王存華受理後立即調閱監視器，發現林嫌（32歲）駕駛租賃車前往，鎖定竊嫌身分後，在 他經常活動路段埋伏搜尋，最後在安南區北安路與北安三街發現其行蹤，進而將緝捕到案。
警方說，疫情嚴峻，全台進入三級警戒，警方雖投入警力共同防疫，但對於治安工作不會鬆懈，竊賊勿心存僥倖；另呼籲資源回收場千萬不要收購來路不明的電纜銅線，共同杜絕銷贓管道；民眾可設置監視器及防盜系統，透過警民間相互合作，共同守護財產安全。
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