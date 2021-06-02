新北逃逸女移工到高雄85大樓性交易 與嫖客「戴口罩」連結

高雄市苓雅警分局在高雄地標85大樓，查獲逃逸女移工承租日租套房接客賣淫，發覺女移工正是由新北市逃逸南下，一度令員警緊張，但經查她未染疫，也沒在疫情匡列當中，不過，她與嫖客性交易，全身脫光，只有口罩沒脫。

高雄市長陳其邁最近防疫會議上，擔心逃逸移工成為疫情破口，指示警方針對轄區大樓日租套房，查緝可能從北部南下的逃逸移工從事色情，苓雅警分局才清查85大樓日租套房。

苓雅警分局成功路派出所5月30日到85大樓查訪，獲悉在20多樓層的套房，疑有外籍女子從事性交易，派員埋伏查緝， 查獲35歲的印尼籍女子涉嫌與涂姓男子性交易。

警方起初發覺女移工去年1月到台灣，在新北市三重區當看護工，經通報為逃逸移工，後來但因體力無法負荷工作，去年6月22日便逃離雇主家，輾轉到高雄從事色情交易。員警一度緊張，惟恐她染疫後南下，後來查出她未受匡列才鬆了一口氣。