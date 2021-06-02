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情緒失控打爆屋玻璃！仁愛醫院確診病患今早擅離醫院 正協尋中

利用疫情詐騙個資層出不窮 台南警請民眾要多懷疑查證

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

最近新冠肺炎疫情加遽，傳出有詐騙集團利用疫調名義，要求民眾核對個人資料及家庭成員資料，因覺有異經向衛生局求證，才知是詐騙。台南市警一分局今天提醒民眾對於來路不明的疫情消息，多加懷疑，小心查證，不要亂傳。

疫情嚴峻，高雄市警局日前接獲議員反映，最近疫情嚴峻，卻有詐騙集團利用疫調名義，以民眾被匡列在接觸者名單當中，要求核對個人資料及家庭成員資料，因覺有異經向衛生局求證，才知是詐騙。

花蓮慈濟醫院有護理師接獲詐騙電話指母親在北部確診，須先支付急診醫療費用15000元後，才能住進負壓隔離病房遭詐騙成功。

台南市警一分局說，雖然台南市還沒有以上案例發生，但經警政署自5月起迄今已查處60多件類似案件，民眾對於來路不明的消息，多加懷疑，小心查證，不要亂傳，同時呼籲，民眾要先匯錢的事情幾乎都是詐騙，請應特別注意防範。

詐騙集團利用疫情消息詐騙，警方提醒民眾小心查證，避免上當。圖／讀者提供
詐騙集團利用疫情消息詐騙，警方提醒民眾小心查證，避免上當。圖／讀者提供

詐騙集團 疫情 衛生局

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