利用疫情詐騙個資層出不窮 台南警請民眾要多懷疑查證

最近新冠肺炎疫情加遽，傳出有詐騙集團利用疫調名義，要求民眾核對個人資料及家庭成員資料，因覺有異經向衛生局求證，才知是詐騙。台南市警一分局今天提醒民眾對於來路不明的疫情消息，多加懷疑，小心查證，不要亂傳。

疫情嚴峻，高雄市警局日前接獲議員反映，最近疫情嚴峻，卻有詐騙集團利用疫調名義，以民眾被匡列在接觸者名單當中，要求核對個人資料及家庭成員資料，因覺有異經向衛生局求證，才知是詐騙。

花蓮慈濟醫院有護理師接獲詐騙電話指母親在北部確診，須先支付急診醫療費用15000元後，才能住進負壓隔離病房遭詐騙成功。