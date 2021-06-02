影／男子賣場偷走婦人錢包 實聯制加監視器瞬間現形

疫情警戒升至第三級，商家採取「實聯制」入場，足跡無所遁形；屏東縣恆春鎮1名婦人昨天到賣場購物，錢包忘了帶走，再返回時發現內有現金和信用卡的包包遭竊，警方透過店家監視器畫面加上「實聯制」所留資訊很快找到竊嫌，婦人報警外並在地方社群網路「尋賊」，警方很快逮捕張姓男子，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

「恆春鄉民有認識張XX先生嗎，賣場監視錄影你竊取我包包現金，信用卡，證件，已報警處理了。」恆春鎮1名婦人1日下午至西門路一家賣場購物，購時時將錢包置於貨架上，離去時忘了帶走，再返回時發現內有信用卡、身分證、現金的錢包遭竊，警方透過店家監視器畫面加上「實聯制」所留資訊很快找到張姓竊嫌。

恆春警方說，建民派出所獲報後立即調閱相關監視器並查訪附近民眾，發現嫌嫌當時就站在被害人身旁，見被害人將錢包置於該處離開後，隨即下手行竊，偷走錢包內財物後逃逸，經訪查得知嫌疑人為張姓男子，隨即查緝到案，並起出遭竊的信用卡6張、被害人身分證及現金2000多元，訊後將依竊盜罪嫌移送屏東地檢署偵辦。