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大老遠來沒看到可惜 新北遊客硬闖花蓮封閉景點挨罰

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

疫情嚴峻，秀林鄉公所早已公布轄內多個戲水景點為防疫而封閉，仍有來自新北市遊客執意越過封鎖線進入，吉安警分局員警趕往取締，函報裁罰；萬榮鄉西林村有知名的二子山溫泉，村民擔心遊客開車硬闖，搬來數顆大石頭擋路，全力防堵疫情。

秀林鄉在上個月18日就公告，封閉翡翠谷、清水溪、三棧溪、砂婆礑溪和崇德板下海岸，勸導民眾勿進入戲水，包括翡翠谷所在地的銅門村等部落居民，也自主巡守，就怕外地人闖入，日前民眾發現有外地客擅闖翡翠谷，向警方通報。

吉安警分局今天表示，銅門派出所上月28日獲報，有人無視入口處大大的封鎖線，硬是要闖入已封閉的翡翠谷。員警趕到，發現是一對來自新北市的情侶，男的43歲、女的32歲，兩人向警方表示，專程開車到花蓮，就是想到翡翠谷，那麼遠來一趟沒看到可惜，才想進去走一走。

由於兩人違反三級警戒規定，進入公告封鎖區內，警方當場開單移請衛生單位裁罰。吉安警分局強調，依據傳染病防治法第37條的規定，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要管制特定場所之出入，如拒絕、規避或妨礙主管機關對於特定場所的管制措施，可處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

花蓮縣確診案例已達35例，部落居民擔心疫情入侵，全力防堵。萬榮鄉西林村民為防止二子山野溪溫泉遭遊客開車闖入，在入口處堆大石頭擋住，村口也設立防疫攔檢站；同樣是原鄉的卓溪鄉也在各村設置12個防疫檢測站，嚴密把守入口。

新北市一對遊客日前無視封鎖線，硬闖因疫情嚴峻封閉的花蓮縣秀林鄉翡翠谷。圖／吉安警分局提供
新北市一對遊客日前無視封鎖線，硬闖因疫情嚴峻封閉的花蓮縣秀林鄉翡翠谷。圖／吉安警分局提供
新北市一對遊客日前硬闖因疫情嚴峻封閉的花蓮縣秀林鄉翡翠谷，被警方開單移請衛生單位裁罰。圖／吉安警分局提供
新北市一對遊客日前硬闖因疫情嚴峻封閉的花蓮縣秀林鄉翡翠谷，被警方開單移請衛生單位裁罰。圖／吉安警分局提供
花蓮縣秀林鄉翡翠谷等景點，早在上月18日就因防疫情而封閉，山警與部落居民輪流巡守，防止外地客前往戲水。圖／吉安警分局提供
花蓮縣秀林鄉翡翠谷等景點，早在上月18日就因防疫情而封閉，山警與部落居民輪流巡守，防止外地客前往戲水。圖／吉安警分局提供

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