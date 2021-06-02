高雄92歲失智翁騎車外出失蹤 屏警高屏溪畔夜搜找到人

家住高雄市鼓山區、羅患失智症的92歲蔡姓老翁， 前天上午騎機車出門後未返家，家屬焦急報案協尋；屏東縣里港警分局則在傍晚獲報，有位老翁騎機車在九明村堤防道路漫無目的徘徊閒晃，員警到場不見人影展開地毯式搜尋，晚上9時在堤防外高屏溪床畔找到陷在土方中的老翁，救起送醫幸無大礙，家屬欣喜趕到屏東接回老翁。

里港分局九如分駐所傍晚5時接獲民眾報案，指看見有位老翁騎機車在九明村堤防道路漫無目的徘徊閒晃，似乎是迷了路，員警獲報後隨即趕往處理，只見遺留機車及隨身物品，卻不見人影，因天色轉趨昏暗，警方怕發生任何意外，發動多名員警展開地毯式搜索。

6名員警針對民眾所報地點劃分責任區做任務分配，啟動全面性搜尋，騎乘警用機車深入各個角落逐一探尋，晚上9時許在堤防外高屏溪床畔約3層樓高的土堆下方找到老翁，現場土方幾乎快將其埋沒，老翁動彈不得，立刻通知救護人員到場將老翁救出醫，幸傷勢無大礙，無生命危險。