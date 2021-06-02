快訊

隔離走一遭 吳崢：疫情下焦慮爆棚 別讓疫情撕裂同理心

情緒失控打爆屋玻璃！仁愛醫院確診病患今早擅離醫院 正協尋中

高雄92歲失智翁騎車外出失蹤 屏警高屏溪畔夜搜找到人

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

家住高雄市鼓山區、羅患失智症的92歲蔡姓老翁， 前天上午騎機車出門後未返家，家屬焦急報案協尋；屏東縣里港警分局則在傍晚獲報，有位老翁騎機車在九明村堤防道路漫無目的徘徊閒晃，員警到場不見人影展開地毯式搜尋，晚上9時在堤防外高屏溪床畔找到陷在土方中的老翁，救起送醫幸無大礙，家屬欣喜趕到屏東接回老翁。

里港分局九如分駐所傍晚5時接獲民眾報案，指看見有位老翁騎機車在九明村堤防道路漫無目的徘徊閒晃，似乎是迷了路，員警獲報後隨即趕往處理，只見遺留機車及隨身物品，卻不見人影，因天色轉趨昏暗，警方怕發生任何意外，發動多名員警展開地毯式搜索。

6名員警針對民眾所報地點劃分責任區做任務分配，啟動全面性搜尋，騎乘警用機車深入各個角落逐一探尋，晚上9時許在堤防外高屏溪床畔約3層樓高的土堆下方找到老翁，現場土方幾乎快將其埋沒，老翁動彈不得，立刻通知救護人員到場將老翁救出醫，幸傷勢無大礙，無生命危險。

經查，老翁家住高雄市鼓山區，患有失智症，當天上午從家中自行騎車外出後未返家，家人遍尋不著，已報案失蹤人口協尋，當晚接到尋獲通知電話欣喜趕到屏東接回，對警方協尋表達謝意。

屏東里港警分局九如分駐所員警在九明村高屏溪畔暗夜搜尋，找到陷在土方中的高雄市92歲蔡姓老翁。記者潘欣中／翻攝
屏東里港警分局九如分駐所員警在九明村高屏溪畔暗夜搜尋，找到陷在土方中的高雄市92歲蔡姓老翁。記者潘欣中／翻攝

失智症 屏東縣

延伸閱讀

高雄九如路凌晨不平靜 繼砸車後同條路飯店又被砸

高雄早餐店官網自曝店長確診引熱議 衛生局下午說明

台南、高雄5月房市 交易熱

連日豪雨高雄山區道路落石多 今啟動邊坡危石清除工程

相關新聞

外勤警開放居家辦公 恐難落實

警察確診新冠肺炎攀升，至昨天已卅三人染疫，多為外勤人員。警政署前天函文各警察機關，開放外勤員警居家辦公作業，可在住居所、...

北市大安深夜傳火警 警消疏散5人救出1人幸無人傷

台北市大安區一處民宅4樓昨晚發生火災，民眾目擊火光冒出，警消獲報後到場撲救，疏散5人，救出1名男子，火勢15分鐘內撲滅，...

曳引車 瑞芳險落海

四十五歲林姓男子昨天上午十一點多駕聯結曳引車沿台二線由宜蘭往基隆方向行駛，行經瑞芳區路段時疑駕駛不當，整輛曳引車翻出護欄...

利用疫情詐騙個資層出不窮 台南警請民眾要多懷疑查證

最近新冠肺炎疫情加遽，傳出有詐騙集團利用疫調名義，要求民眾核對個人資料及家庭成員資料，因覺有異經向衛生局求證，才知是詐騙...

影／男子賣場偷走婦人錢包 實聯制加監視器瞬間現形

疫情警戒升至第三級，商家採取「實聯制」入場，足跡無所遁形；屏東縣恆春鎮1名婦人昨天到賣場購物，錢包忘了帶走，再返回時發現...

大老遠來沒看到可惜 新北遊客硬闖花蓮封閉景點挨罰

疫情嚴峻，秀林鄉公所早已公布轄內多個戲水景點為防疫而封閉，仍有來自新北市遊客執意越過封鎖線進入，吉安警分局員警趕往取締，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。