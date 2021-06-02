網傳確診者不實足跡 澎湖警已偵辦5件假訊息
澎湖出現兩例確診個案，但由於首例個案送醫後插管，難以疫調，但網路上卻出現不少未經證實的足跡訊息。澎湖縣府表示，近日網路散播多則澎湖確診案例不實訊息及足跡，縣長賴峰偉已指示警察局徹查，並呼籲民眾不要轉傳未經縣府證實的訊息，或散布傳染病疫情謠言，違者將依法嚴辦，絕不寬容。
澎湖縣政府警察局表示，疫情期間已偵辦5件假訊息案件，請鄉親接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，先了解內容屬實性，切勿隨意散播，否則依法最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或300萬元以下罰金。
澎湖縣政府表示，疫情訊息應以中央流行疫情指揮中心、縣府公布為準，也可參閱「疾病管制署」官網，加入LINE疾管署官方帳號「疾管家」，或撥打防疫專線1922，以及向澎湖縣衛生局（06-9272162）洽詢查證。
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