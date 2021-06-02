影／阿公無罩警尋獲 掏出「口袋一包」看出台灣人情味

台中市八旬施姓老翁在前天上午出門後就沒返家，警方晚間接獲家屬協尋報案後，根據特徵外出尋找，在南區五權南路找到施翁，但施翁當時沒戴口罩，經警方提醒後，施翁從口袋拿出一個已使用的口罩戴上，另外還有一包三入的全新口罩，施翁又放進口袋裡，警方詢問時，施翁回「別人給的，捨不得戴」。第三警分局表示，雖然目前正值疫情期間，但還是可以透過熱心民眾給施翁一包全新口罩的行為，看出台灣人的人情味。

警方發現，老翁除了有一包全新口罩外，手上還有好幾個飲料空瓶，研判老翁在外迷途期間，有熱心民眾提供物資協助照顧老翁，可看出台灣人的愛心與善心。

台中市施姓老翁（82歲）住在南區，患有輕微失智，他在前天上午10時許出門後，直到晚間7時許都沒有返家，因家人心急，所以到第三警分局健康所求助，並提供老翁「藍拖鞋」、「走路很慢」等兩項特徵供警協尋，警員張詩婕、簡伯諺在當晚8時許巡邏時，就在南區五權南路附近，發現施翁。

當時施翁被警方發現時，其實已距離住家不遠，但卻一直往反方向走，警方還發現，施翁沒戴口罩，因此提醒目前正值疫情期間，要把口罩戴上，施翁就從口袋拿出一個已使用過的粉紅色口罩戴上，不過也被警方發現，施翁拿出口罩時，還有另一包三入的全新藍色口罩。

警方好奇詢問「那包你買的嗎？」施翁才回答說，「別人給的」，因為捨不得戴，所以戴原本舊的已經戴過的，警方也提醒老翁，使用過的就不要戴了，避免重複使用反而沾染病菌。