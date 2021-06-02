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台中警大雅分局5國語言宣導防疫資訊 外國人一目了然

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全國升第三級警戒！台中市大雅區工廠眾多，外籍移工出入頻繁，為避免異國語言不通，台中市警局大雅分局製作中、英、印、越、泰等多國語言文宣，在市場、移工宿舍宣傳，提醒外國朋友一起遵守防疫措施、勤洗手、戴口罩，避免多人聚集。

台中市警局大雅分局指出，為避免外籍移工不諳中文，私自群聚、未戴口罩，特地以勞工局製作的中、英、印、越、泰等多國語言文宣，由員警前往轄內外籍移工較多的區域、宿舍等，以移工熟悉的母語標語進行宣導。

轄內各所的防疫措施也不馬虎，設置實聯制QR-code、手寫實聯制；所外設有室外接待空間，門口張貼防疫相關措施及預防方法，民眾可一目了然政府最新防疫資訊。

大雅分局分局長賈立民表示，現在是防疫的關鍵時期，呼籲全民務必提高危機意識，配戴口罩、避免群聚，違者不聽勸導將依法開立通知單並移送主管機關，最高可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

警方向外籍移工宣傳配戴口罩、不群聚資訊。圖／台中市警察局大雅分局提供
警方向外籍移工宣傳配戴口罩、不群聚資訊。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市大雅警分局各所設置實聯制QR-code、手寫實聯制，落實防疫實名制度。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市大雅警分局各所設置實聯制QR-code、手寫實聯制，落實防疫實名制度。圖／台中市警察局大雅分局提供
所外設有室外接待空間，門口張貼防疫相關措施及預防方法，民眾可一目了然政府最新防疫資訊。圖／台中市警察局大雅分局提供
所外設有室外接待空間，門口張貼防疫相關措施及預防方法，民眾可一目了然政府最新防疫資訊。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市大雅警分局各所設置實聯制QR-code、手寫實聯制，落實防疫實名制度。圖／台中市警察局大雅分局提供
台中市大雅警分局各所設置實聯制QR-code、手寫實聯制，落實防疫實名制度。圖／台中市警察局大雅分局提供

移工 口罩 語言

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