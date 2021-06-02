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中橫便道19公里處落石不斷 10多輛台電工程車行經受阻

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

梅雨帶來大量雨量，中橫便道有多處落石不斷，昨日台電10多輛工程車欲通行中橫便道19公里處，卻被落石阻道，最後只好繞道而行。公路總局谷關工務段長呂正安表示，因落石不斷搶修困難，目前正在現場搶通中。

這幾天梅雨強襲，山區乾旱已久，遇雨土石鬆動，梨山已有10幾處落石、倒樹等，其中中橫便道19公里處落石嚴重。昨天上午8時許，台電工程人員駕駛10餘輛車行經中橫便道19公里處，欲進入德基工作，卻因落石無法通行，最後只好繞道合歡山前往。

公路總局谷關工務段段長呂正安表示，中橫便道19公里處因落石不斷，導致搶修困難，目前雨勢稍歇，已出動器具進場清除中，中橫便道上午未開放通行，中午則要視情況再決定是否開放。

中橫便道19公里處因落石不斷，導致搶修困難。圖／谷關工務段提供
中橫便道19公里處因落石不斷，導致搶修困難。圖／谷關工務段提供
台電10多輛工程車昨日欲通行中橫便道19公里處，卻被落石阻道，最後只好繞道而行。圖／民眾提供
台電10多輛工程車昨日欲通行中橫便道19公里處，卻被落石阻道，最後只好繞道而行。圖／民眾提供
中橫便道19公里處落石不斷，谷關工務段已出動器具進場清除搶通中。圖／谷關工務段提供
中橫便道19公里處落石不斷，谷關工務段已出動器具進場清除搶通中。圖／谷關工務段提供

落石 中橫 梅雨

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