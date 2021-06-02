快訊

新北土城養護中心爆感染! 80歲長輩確診 34住民20快篩陽性

整理包／新鮮上桌！20家五星級飯店便當外帶自取 獨門菜色攏在這

居家防疫太悶了！體重破百男子散步跌落3米深溝 警消大陣仗救援

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區有1名體重破百的馮姓男子，日前因為在家防疫數天心情煩悶，便到住處附近的水源里山區散步，卻突然一陣暈眩跌落3公尺深的駁坎下方圳溝，幸好水不深、被路人發現報案，消防隊和警察共七、八人合力將他拉上路面送醫。

淡水警分局水源派出所警員劉軒綸、曾首峴，上周四下午3時許巡邏途中被路人攔下，焦急聲稱剛剛路過圳溝聽見呻吟聲，循聲查看發現有人摔進溝渠，表情痛苦，看來傷勢不輕。

員警查看發現30歲馮男體型碩大，平躺泡在淺水裡哀嚎，雖然仍有意識，但是無法動彈。員警連忙通報119求助，警方和消防一共來了10個人，分工合作架梯、拉繩，將男子固定在擔架上，協力拉回路面。

馮男說他在家防疫多日，當天心情煩悶，想到住家附近運動、散心，豈料才走了大約300公尺，突然感到心臟不適且頭暈，不慎失足跌落圳溝，所幸民眾及時發現救回一命。他最後被送醫檢查，幸無大礙。

警方和消防人員合作將傷者送醫。記者林昭彰／翻攝
警方和消防人員合作將傷者送醫。記者林昭彰／翻攝
七、八名消防與警察人員合力把傷者拉回路面。記者林昭彰／翻攝
七、八名消防與警察人員合力把傷者拉回路面。記者林昭彰／翻攝
員警獲報查看，發現駁坎下方有人泡在溝渠水里。記者林昭彰／翻攝
員警獲報查看，發現駁坎下方有人泡在溝渠水里。記者林昭彰／翻攝

淡水 警察

延伸閱讀

慈濟挺防疫前線員警 捐大甲警防護面罩手套和涼感袖套

離島防疫 機場快篩站啟用

防疫在家學花藝增添情趣 花卉慘跌百合花農盼增加網購

挺防疫 國際佛光會中華總會捐防護衣、口罩給善化警

相關新聞

外勤警開放居家辦公 恐難落實

警察確診新冠肺炎攀升，至昨天已卅三人染疫，多為外勤人員。警政署前天函文各警察機關，開放外勤員警居家辦公作業，可在住居所、...

北市大安深夜傳火警 警消疏散5人救出1人幸無人傷

台北市大安區一處民宅4樓昨晚發生火災，民眾目擊火光冒出，警消獲報後到場撲救，疏散5人，救出1名男子，火勢15分鐘內撲滅，...

曳引車 瑞芳險落海

四十五歲林姓男子昨天上午十一點多駕聯結曳引車沿台二線由宜蘭往基隆方向行駛，行經瑞芳區路段時疑駕駛不當，整輛曳引車翻出護欄...

台中警大雅分局5國語言宣導防疫資訊 外國人一目了然

新冠肺炎疫情嚴峻，全國升第三級警戒！台中市大雅區工廠眾多，外籍移工出入頻繁，為避免異國語言不通，台中市警局大雅分局製作中...

中橫便道19公里處落石不斷 10多輛台電工程車行經受阻

梅雨帶來大量雨量，中橫便道有多處落石不斷，昨日台電10多輛工程車欲通行中橫便道19公里處，卻被落石阻道，最後只好繞道而行...

居家防疫太悶了！體重破百男子散步跌落3米深溝 警消大陣仗救援

新北市淡水區有1名體重破百的馮姓男子，日前因為在家防疫數天心情煩悶，便到住處附近的水源里山區散步，卻突然一陣暈眩跌落3公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。