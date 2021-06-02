居家防疫太悶了！體重破百男子散步跌落3米深溝 警消大陣仗救援
新北市淡水區有1名體重破百的馮姓男子，日前因為在家防疫數天心情煩悶，便到住處附近的水源里山區散步，卻突然一陣暈眩跌落3公尺深的駁坎下方圳溝，幸好水不深、被路人發現報案，消防隊和警察共七、八人合力將他拉上路面送醫。
淡水警分局水源派出所警員劉軒綸、曾首峴，上周四下午3時許巡邏途中被路人攔下，焦急聲稱剛剛路過圳溝聽見呻吟聲，循聲查看發現有人摔進溝渠，表情痛苦，看來傷勢不輕。
員警查看發現30歲馮男體型碩大，平躺泡在淺水裡哀嚎，雖然仍有意識，但是無法動彈。員警連忙通報119求助，警方和消防一共來了10個人，分工合作架梯、拉繩，將男子固定在擔架上，協力拉回路面。
馮男說他在家防疫多日，當天心情煩悶，想到住家附近運動、散心，豈料才走了大約300公尺，突然感到心臟不適且頭暈，不慎失足跌落圳溝，所幸民眾及時發現救回一命。他最後被送醫檢查，幸無大礙。
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