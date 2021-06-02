挺防疫 國際佛光會中華總會捐防護衣、口罩給善化警

國際佛光會中華總會今捐500個防護口罩、300件防護衣給善化警分局，警方表示，當前疫情仍嚴峻，第一線防疫人員的防護裝備變得格外重要，感謝國際佛光會中華總會及時支援。

這次防疫物資捐贈係由佛光山善化慧慈寺住持覺華法師，向國際佛光會中華總會提出需求，覺華法師表示，善化分局除維護治安、交通工作，也全力執行防疫任務，包含疫調、行政協助、交通秩序維持、巡邏及處理突發案件，相當辛苦。

為讓員警於執行防疫工作無後顧之憂，特別向總會申請500個防護口罩、300件防護衣直接寄送善化分局，希望員警能得到更佳防護，安心執行各項防疫工作。

覺華法師表示，佛光山人間佛教四大宗旨之一即是「以慈善福利社會」，在此次全球COVID-19疫情嚴峻時刻，發揮同體共生的大慈悲力，將佛陀慈悲與智慧，轉化為對社會的關愛，萬眾一心齊防疫。