挺防疫 國際佛光會中華總會捐防護衣、口罩給善化警
國際佛光會中華總會今捐500個防護口罩、300件防護衣給善化警分局，警方表示，當前疫情仍嚴峻，第一線防疫人員的防護裝備變得格外重要，感謝國際佛光會中華總會及時支援。
這次防疫物資捐贈係由佛光山善化慧慈寺住持覺華法師，向國際佛光會中華總會提出需求，覺華法師表示，善化分局除維護治安、交通工作，也全力執行防疫任務，包含疫調、行政協助、交通秩序維持、巡邏及處理突發案件，相當辛苦。
為讓員警於執行防疫工作無後顧之憂，特別向總會申請500個防護口罩、300件防護衣直接寄送善化分局，希望員警能得到更佳防護，安心執行各項防疫工作。
覺華法師表示，佛光山人間佛教四大宗旨之一即是「以慈善福利社會」，在此次全球COVID-19疫情嚴峻時刻，發揮同體共生的大慈悲力，將佛陀慈悲與智慧，轉化為對社會的關愛，萬眾一心齊防疫。
善化警分局長歐祖明表示，感謝佛光山善化慧慈寺及國際佛光會中華總會等宗教團體對警察的支持和關心，在疫情嚴峻當下，這批防疫物資更顯重要與珍貴。
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