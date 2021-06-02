大貨車「前有車無法回外側」遭罰 法官：都開中線27秒判駁　

彭姓男子去年6月駕駛自用大貨車行經國道3號南向281.3公里處，因為一直行駛於中線車道，遭警方認定違規，攔車開罰4000元紅單，並記違規點數1點；彭不服提行政訴訟，主張事發當下前方仍有車輛，自己還在超車，控警開罰牽強。新竹地院法官審理後卻認為，彭駕駛大貨車在中間車道期間至少達27秒，明顯非暫時利用中線車道超車，警方裁罰無誤。

彭男主張，當時因外側車道有車，他才往中線超車，沒有立刻回到規定的車道的原因在於前方仍有車輛，他還在超車的狀態下，遭警舉發有些牽強。

警方解釋，交通法規規定，大型車應行駛外側車道「可暫時利用緊臨外側車道的車道超越前車」，原因在於大型車的車重與體積較大，有較高的衝撞力，若發生交通事故，造成的損害也較大，才會將其限制應行駛於外側車道，但考量大型車動線仍有超車需求，才允許暫時利用緊臨外側車道的車道超車。

警方卻認為，彭於中線車道超越車輛後，無特殊原因影響行車路徑，且有適當安全距離（100公尺）卻仍未開回外側車道，經科學儀器檢測，彭的車輛當下時速達107公里，違規時、地車流還算順暢，若彭只是超越前方車輛，應該於超車後重新開回外側車道，而非行駛在中間車道一段時間。

法官勘驗現場畫面，發現影片開始彭男駕駛的大貨車就一直行駛在中線車道，當時車流順暢，彭開車在中間車道期間至少達27秒，且前方並無車輛，彭明顯不是暫時利用中線車道超車，其說法不可信。