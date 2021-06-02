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高雄九如路凌晨不平靜 繼砸車後同條路飯店又被砸

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市三民區九如路今凌晨不平靜，繼0時九如三路發生談判砸車後，九如二路的一間飯店，凌晨3點半遭惡煞闖入，砸毀飯店大門玻璃，嚇傻值班的飯店人員，砸車案警方已將涉案人員逮捕到案，至於襲擊飯店的惡煞，與砸車案人員不同，目前警方已鎖定對象追緝中。

警方調查，今晚凌晨3時許，3名惡煞先從飯店後門闖入，走道前門大廳後，就直接往玻璃門和落地窗猛砸，由於當時櫃台還有人員值班，在場員工被惡煞突如其來行徑嚇傻，其中一片自動門整片碎裂，落地窗也有大小不一的孔洞，砸完後僅剩滿地碎玻璃，3名惡煞隨即從容離開。

警方獲報後出動鑑識小組到場採證，目前已掌握砸窗對象，調閱監視器循線追緝中，至於是否業者與人結怨，才惹來爭端，將等涉案人員到案後，進一步釐清。

飯店自動門被惡煞砸到碎裂一地。圖／讀者提供
飯店自動門被惡煞砸到碎裂一地。圖／讀者提供

監視器 高雄市

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