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外勤警開放居家待命恐難落實 嘉縣警啟動異地分棟辦公

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

警察確診新冠肺炎攀升到33人，多為外勤人員。警政署函文各警察機關，開放外勤員警可在住居所、租屋處待命服勤，降低群聚感染風險。嘉義縣目前染疫12人，較北部疫情穩定，無員警染疫，警局預擬居家待命計畫，啟動異動分棟辦公，配發員警防疫物資。

嘉義縣18鄉鎮市分屬6個警分局轄區，全部1400多員員警，山海平原面積廣大，分駐派出所外勤員警，每天負擔治安交通等勤務繁重任務，現在又有防疫勤務，基層員警認為警政署居家待命辦公立意良好，實務難行，恐怕僅適用在單位有人染疫等緊急狀況。

縣警局說，外勤員警居家待命服勤，現階段還無法執行，但已遵照警政署指示預擬居家待命計畫，因應疫情嚴峻，配合縣府異地分棟辦公，警局刑大暫時到水上警分局下潭派出所辦公，交通隊暫到拖吊場，局本部部分科室暫到交通隊大樓辦公。

為因應目前疫情熱區大林鎮大林里警力吃緊，民雄警分局加派警力支援防疫勤務，另為保障員警執勤安全，配發外勤員警隔離衣、護目鏡、面罩、手套等防疫物資。

6個警分局為確保各項警務工作運作順遂，實施異地分棟辦公，將員警內勤、偵查隊分別配置規畫演練派出所辦公，藉分艙分流的方式，分散及降低染疫風險，確保萬一員警確診隔離，仍能維持勤業務運作不停擺。

分局實施上下班分流管制，員警進分局須戴口罩、量體溫、以酒精消毒雙手，洽公民眾也要QR Code實聯制登錄，並集中在入口處洽公區辦理，避免民眾直接進入辦公場所造成防疫破口。

疫情嚴峻，嘉縣警局為保障員警執勤安全，配發外勤員警隔離衣、護目鏡、面罩、手套等防疫物資。圖／警方提供
疫情嚴峻，嘉縣警局為保障員警執勤安全，配發外勤員警隔離衣、護目鏡、面罩、手套等防疫物資。圖／警方提供
疫情嚴峻，嘉縣警局為保障員警執勤安全，配發外勤員警隔離衣、護目鏡、面罩、手套等防疫物資。圖／警方提供
疫情嚴峻，嘉縣警局為保障員警執勤安全，配發外勤員警隔離衣、護目鏡、面罩、手套等防疫物資。圖／警方提供

疫情 警察 嘉義

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