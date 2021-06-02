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為了1萬元！前後任男友相揪談判 演變全武行、砸車

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄市三民區今凌晨治安不平靜；今凌晨0時許，陳姓男子與吳姓男子因萬元債務，在九如三路相約談判，陳男5人一下車就往吳男轎車砸，吳也因此掛彩，沒多久，凌晨3時許，九如二路一間飯店又遭惡煞砸毀，嚇壞飯店櫃檯人員。砸車4車5人有逮捕到案，至於飯店一案，警方已掌握對象追緝中。

今凌晨0時10分許，警方獲報三民區九如三路某汽車廠前有人打架，出動快打部隊到場，鬥毆一方群眾已鳥獸散，現場只剩一輛遭砸毀的黑色國產轎車，以及臉部掛彩的吳姓男子，救護人員包紮後無礙。

警方調查，22歲的吳男，與陳姓女友的陳姓前男友有一萬多元的金錢糾紛，兩方相約在九如橋下談判，陳男夥同數人，分乘4輛黑色轎車到場，一見到吳男的轎車，便衝下車徒手及持棍砸毀吳男車輛受損。，打傷吳男。

三民一分局在案發後2小時逮捕涉案4車5人到案，並以聚眾鬥毆罪將陳男等5人送辦，並嚴正聲明，防疫期間，絕不容許任何違法群聚及滋事行為，秉持暴力零容忍，都會依法究辦，以維社會治安。

吳男車輛被砸毀。圖／讀者提供
吳男車輛被砸毀。圖／讀者提供
涉案的4車5仁警方案發後2小時就逮捕到案。圖／讀者提供
涉案的4車5仁警方案發後2小時就逮捕到案。圖／讀者提供

債務 高雄市

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