影／真母湯！台中阿伯騎車「切西瓜」 無辜騎士閃不及3人傷
台中市七旬洪姓老翁今早騎機車在西屯區西屯路2段路旁起步時，洪翁要騎到對面去，但洪翁不顧該處為雙黃線，直接以「切西瓜」的方式穿越雙黃線，當時騎機車直行的黃姓男子閃不及，兩車撞成一團，洪、黃與林姓女乘客等3人都跌倒在地，身體有多處擦挫傷，警方到場時，洪翁驚魂未定，直說「我什麼都不記得了」。
據查，洪姓老翁（71歲）今天上午10時許，騎機車從西屯區西屯路2段的路旁起步，欲行駛到西屯路2段的對向處，往甘州五街方向行駛。
不過洪翁貪快，不顧該處為雙黃線，屬於禁止穿越的路段，直接以「切西瓜」的方式橫切，未料行經道路中央時，黃姓男子（54歲）騎機車載林姓女子（49歲）沿西屯路2段直行，黃反應不及，兩機車撞成一團，滑行數公尺後，三人都跌倒在地。
警消到場時，釀禍的洪姓老翁驚魂未定，被問到案發過程時，直呼「我什麼都不記得了」，因三人全身都有擦挫傷，三人都被救護車送醫急救。
警方調查，兩名騎士都無酒精濃度，初判肇因是洪姓老翁未依標誌、標線、號誌行駛，違反道交條例規定，詳細的肇事原因有待交大事故組分析肇因。
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