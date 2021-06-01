快訊

核二廠2號機持續異常 今晚將加大降載幅度查修

台大醫生指「郭台銘的疫苗快過期了」 劉宥彤4點聲明駁斥

影／真母湯！台中阿伯騎車「切西瓜」 無辜騎士閃不及3人傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬洪姓老翁今早騎機車在西屯區西屯路2段路旁起步時，洪翁要騎到對面去，但洪翁不顧該處為雙黃線，直接以「切西瓜」的方式穿越雙黃線，當時騎機車直行的黃姓男子閃不及，兩車撞成一團，洪、黃與林姓女乘客等3人都跌倒在地，身體有多處擦挫傷，警方到場時，洪翁驚魂未定，直說「我什麼都不記得了」。

據查，洪姓老翁（71歲）今天上午10時許，騎機車從西屯區西屯路2段的路旁起步，欲行駛到西屯路2段的對向處，往甘州五街方向行駛。

不過洪翁貪快，不顧該處為雙黃線，屬於禁止穿越的路段，直接以「切西瓜」的方式橫切，未料行經道路中央時，黃姓男子（54歲）騎機車載林姓女子（49歲）沿西屯路2段直行，黃反應不及，兩機車撞成一團，滑行數公尺後，三人都跌倒在地。

警消到場時，釀禍的洪姓老翁驚魂未定，被問到案發過程時，直呼「我什麼都不記得了」，因三人全身都有擦挫傷，三人都被救護車送醫急救。

警方調查，兩名騎士都無酒精濃度，初判肇因是洪姓老翁未依標誌、標線、號誌行駛，違反道交條例規定，詳細的肇事原因有待交大事故組分析肇因。

台中市洪姓老翁今天上午騎機車行經西屯區西屯路二段時，橫越雙黃線，直行的黃姓騎士閃不及，兩機車撞成一團，釀3人受傷。圖／讀者提供
台中市洪姓老翁今天上午騎機車行經西屯區西屯路二段時，橫越雙黃線，直行的黃姓騎士閃不及，兩機車撞成一團，釀3人受傷。圖／讀者提供
台中市洪姓老翁今天上午騎機車行經西屯區西屯路二段時，橫越雙黃線，直行的黃姓騎士閃不及，兩機車撞成一團，釀3人受傷。圖／讀者提供
台中市洪姓老翁今天上午騎機車行經西屯區西屯路二段時，橫越雙黃線，直行的黃姓騎士閃不及，兩機車撞成一團，釀3人受傷。圖／讀者提供
台中市洪姓老翁今天上午騎機車行經西屯區西屯路二段時，橫越雙黃線，直行的黃姓騎士閃不及，兩機車撞成一團，釀3人受傷。圖／讀者提供
台中市洪姓老翁今天上午騎機車行經西屯區西屯路二段時，橫越雙黃線，直行的黃姓騎士閃不及，兩機車撞成一團，釀3人受傷。圖／讀者提供

交大

延伸閱讀

屋主苦勸：母湯來！友人卻堅持要摸兩把 6人全被罰

台中男開藍寶堅尼打水漂 撞斷分隔島路燈糗大

別用酒精噴手機！三大NG消毒方式你中了嗎 餐巾紙、毛巾擦也母湯

酒精這樣用母湯！他一噴「快升天」 網友嘴角失守：修但幾咧

相關新聞

疑電線走火 台南柳營砂石場辦公室起火

台南市柳營區今天下午傳出砂石場火警，現場竄出濃煙，台南市消防局出動17車35名消防人員馳往灌救，20多分鐘後將火勢撲滅，...

苗栗某里長老公不戴口罩趴趴走 里民「告狀」後他派出所自首

苗栗縣後龍鎮陳姓男子上午沒戴口罩在當地村子裡騎機車，他是當地里長的丈夫，不戴口罩的情形被里民發現PO上臉書社團向里長 「...

影／真母湯！台中阿伯騎車「切西瓜」 無辜騎士閃不及3人傷

台中市七旬洪姓老翁今早騎機車在西屯區西屯路2段路旁起步時，洪翁要騎到對面去，但洪翁不顧該處為雙黃線，直接以「切西瓜」的方...

疫情嚴峻嬤不敢問路竟搭車過站15公里 警當車掌暖心指路

全國疫情進入第三級警戒，台中市八旬劉姓阿嬤從南投草屯搭車外出就醫，回程搭錯車，擔心疫情嚴峻不敢開口問路人，就這樣坐到15...

警聞有人跌落澄清湖 脫裝下水將老婦從鬼門關前拉回

高雄仁武警分局澄觀派出所警員黃閔歆、吳宗興兩人，昨天中午前往，八德南路與松藝路口處理車禍時，經民眾轉告有一名68歲黃姓婦...

屋主苦勸：母湯來！友人卻堅持要摸兩把 6人全被罰

高雄湖內區中正路一處民宅，日前深夜傳出有人打麻將，警方獲報，隨即前往察看，屋內分別有5男1女，共6人在屋內打麻將，雖然在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。