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疫情嚴峻嬤不敢問路竟搭車過站15公里 警當車掌暖心指路

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

全國疫情進入第三級警戒，台中市八旬劉姓阿嬤從南投草屯搭車外出就醫，回程搭錯車，擔心疫情嚴峻不敢開口問路人，就這樣坐到15公里外的豐原總站。警方獲報充當車掌，教導阿嬤如何從豐原總站坐客運回南投，也請司機幫忙提醒阿嬤到站下車。

八旬劉姓婦人上周從南投草屯搭乘客運，獨自坐到到40公里外的台中市東勢區牙科診所看診，返程時卻搭錯客運，一路乘坐到15公里外的豐原區總站。阿嬤到站後因疫情嚴峻，不敢隨便詢問路人，就這樣在總站騎樓旁遊蕩。

台中市警察局豐原分局頂街所員警陳孝嚴、劉方傑獲報，馬上到豐原客運總站教導迷途的阿嬤，兩警充當車掌，教劉如何搭乘客運返回南投草屯，並請司機幫忙注意，若有需求立即協助，客運司機熱情允諾，阿嬤也讚許年輕員警的熱心協助。

防疫期間，搭過站的劉姓阿嬤不敢詢問路人，所幸員警上前協助返家。記者林佩均／翻攝
防疫期間，搭過站的劉姓阿嬤不敢詢問路人，所幸員警上前協助返家。記者林佩均／翻攝
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防疫期間，搭過站的劉姓阿嬤不敢詢問路人，所幸員警上前協助返家。記者林佩均／翻攝
防疫期間，搭過站的劉姓阿嬤不敢詢問路人，所幸員警上前協助返家。記者林佩均／翻攝

阿嬤 疫情 台中市

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