疫情嚴峻嬤不敢問路竟搭車過站15公里 警當車掌暖心指路
全國疫情進入第三級警戒，台中市八旬劉姓阿嬤從南投草屯搭車外出就醫，回程搭錯車，擔心疫情嚴峻不敢開口問路人，就這樣坐到15公里外的豐原總站。警方獲報充當車掌，教導阿嬤如何從豐原總站坐客運回南投，也請司機幫忙提醒阿嬤到站下車。
八旬劉姓婦人上周從南投草屯搭乘客運，獨自坐到到40公里外的台中市東勢區牙科診所看診，返程時卻搭錯客運，一路乘坐到15公里外的豐原區總站。阿嬤到站後因疫情嚴峻，不敢隨便詢問路人，就這樣在總站騎樓旁遊蕩。
台中市警察局豐原分局頂街所員警陳孝嚴、劉方傑獲報，馬上到豐原客運總站教導迷途的阿嬤，兩警充當車掌，教劉如何搭乘客運返回南投草屯，並請司機幫忙注意，若有需求立即協助，客運司機熱情允諾，阿嬤也讚許年輕員警的熱心協助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言