疫情嚴峻嬤不敢問路竟搭車過站15公里 警當車掌暖心指路

全國疫情進入第三級警戒，台中市八旬劉姓阿嬤從南投草屯搭車外出就醫，回程搭錯車，擔心疫情嚴峻不敢開口問路人，就這樣坐到15公里外的豐原總站。警方獲報充當車掌，教導阿嬤如何從豐原總站坐客運回南投，也請司機幫忙提醒阿嬤到站下車。

八旬劉姓婦人上周從南投草屯搭乘客運，獨自坐到到40公里外的台中市東勢區牙科診所看診，返程時卻搭錯客運，一路乘坐到15公里外的豐原區總站。阿嬤到站後因疫情嚴峻，不敢隨便詢問路人，就這樣在總站騎樓旁遊蕩。